Hermoso, l’Atletico si cautela subito: il sostituto è un ex obiettivo del Napoli!

L’Atletico Madrid si prepara a salutare Mario Hermoso. La società spagnola ha già scelto il sostituto per la difesa.

Il Napoli è tra le squadre più attive sul mercato in entrata e non solo. Il club azzurro ha l’assoluta necessità di ripartire dopo la stagione molto deludente, motivo per il quale sarà necessario intervenire con alcuni colpi in entrata. Uno dei reparti da rinforzare è senza dubbio la difesa, la quale ha sofferto non poco durante la stagione appena terminata. Infatti, la retroguardia azzurra è apparsa tutt’altro che impenetrabile, lasciando spazi e vuoti alle compagini avversarie.

Proprio da qui, nasce infatti, la volontà di Aurelio De Laurentiis di intervenire sul mercato. Oltre a ciò, l’ingaggio di Antonio Conte porta con sé garanzie importanti, le quali dovranno poi essere colmate sul mercato. A tal proposito, la società starebbe già virando su tanti profili per la retroguardia. Uno dei nomi più caldi è quello di Mario Hermoso, con quest’ultimo che si libererà a zero dall’Atletico Madrid. Non a caso, i contatti con l’entourage del calciatore sono già stati avviati da diversi giorni.

Hermoso, l’Atletico ha scelto il sostituto: era un obiettivo del Napoli

Il Napoli è pronto a piazzare un grande colpo in entrata. Da diverse settimane, si parla di un possibile approdo di Mario Hermoso in Campania. I contatti con l’entourage del calciatore sono ormai frequenti, e il club azzurro avrebbe già presentato un’offerta importante. Come riportato da Matteo Moretto, noto giornalista, l’Atletico Madrid perderà il centrale spagnolo a zero, motivo per il quale è a caccia di un sostituto importante. Quest’ultimo, con ogni probabilità, sarò David Hancko.

L’attuale difensore del Feyenoord è molto vicino all’Atletico Madrid. Infatti, le due società avrebbero raggiunto un accordo per l’approdo in Spagna. Il calciatore è stato a lungo nel mirino del Napoli, anche nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Si tratta di un giocatore esperto, il quale vanta un fisico adatto per dominare l’area di rigore in zona difensiva e non solo.

David Hancko approderà in Liga per prendere il posto lasciato libero da Mario Hermoso. Quest’ultimo, lascerà l’Atletico Madrid a parametro a zero vista la scadenza del contratto. A tal proposito, negli ultimi giorni, il Napoli sarebbe piombato in modo concreto sullo spagnolo. Infatti, il DS Manna e Antonio Conte avrebbero deciso di puntare in modo concreto su un profilo esperto per migliorare uno dei reparti più importanti.