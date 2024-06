“È terribile”, parole fortissime di Hamsik dal ritiro della Slovacchia: cos’è successo

Marek Hamsik ha lanciato un appello toccante alla nazione prima dell’inizio dell’Europeo. Di seguito le parole dell’ex Napoli.

Sono settimane calde per la Slovacchia e non solo. Lo scorso 15 maggio, il primo ministro Robert Fico è stato vittima di un attentato da parte di un cittadino. Il protagonista della nazione è stato colpito da un’arma da fuoco per ben cinque volte nella città di Handlovà. Il tutto è accaduto dinanzi alla popolazione, la quale è rimasta stupita da tale gesto. Lo stato del presidente è apparso fin da subito molto critico, destando preoccupazione all’interno del governo e non solo.

A distanza di alcune settimane, le condizioni sono migliorate e Robert Fico non rischia la vita. Ciò nonostante, però, va sottolineato la crudeltà del gesto che ha messo in ginocchio l’intera Slovacchia e non solo. Nelle ultime ore, ad analizzare nuovamente la situazione ci ha pensato Marek Hamsik. Infatti, l’ex calciatore del Napoli ha provato ad unire la sua popolazione prima dell’inizio dell’Europeo per la sua Nazionale.

Hamsik: “Non immaginavo potesse accadere un evento del genere”

L’attentato contro il primo ministro slovacco è stato un atto incredibile. Robert Fico è fuori pericolo di vita, ma le condizioni continuano ad essere gravi. A tal proposito, Marek Hamsik ha analizzato la situazione direttamente dal ritiro della Slovacchia, la quale si prepara ad esordire all’Europeo. Di seguito le parole usate dal calciatore.