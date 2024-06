L’avvento di Antonio Conte al Napoli continua a far parlare gli esperti. Di seguito le parole di Claudio Marchisio, suo ex giocatore alla Juventus.

Il Napoli è pronto a ripartire e ha scelto Antonio Conte. Quest’ultimo ha deciso di sposare il progetto ideato da Aurelio De Laurentiis, con la speranza di poter tornare subito competitivo in Italia. Infatti, l’allenatore italiano ha puntato proprio la Serie A per rilanciarsi dopo i mesi di pausa. Nel massimo campionato italiano ha già trionfato con Juventus e Inter, motivo per il quale ripetersi sarà tutt’altro che facile.

L’ultima stagione degli azzurri è stata molto deludente. Il decimo posto in classifica ha “distrutto” il successo dell’annata precedente, nonostante lo Scudetto resti per sempre nella storia. Infatti, la dirigenza non è affatto felice dell’andamento del club, motivo per il quale la rivoluzione è già partita. Il tutto sarà condotto da Antonio Conte che siederà in panchina in vista dei prossimi anni. A tal proposito, Claudio Marchisio ha analizzato la nuova esperienza scelta dell’allenatore salentino.

Marchisio: “Conte ha le qualità giusto, ma non sarà facile competere subito”

Il Napoli e Antonio Conte hanno deciso di unire le proprie strade in vista dei prossimi anni. Il club azzurro necessità di una ripartenza, motivo per il quale il profilo ideale porta il nome dell’ex condottiero della Juventus. A tal proposito, Claudio Marchisio, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla “Milano Football Week” analizzando le possibilità a disposizione dei partenopei in vista della prossima stagione. Di seguito le sue parole, riportate dai canali social de La Gazzetta dello Sport:

“Ha una bella gatta da pelare. Io non voglio andare contro Gigi (Buffon, ndr), lui ha detto che il Napoli mal che vada finisce secondo. È vero che il Napoli non ha le coppe e questo per Antonio può essere un plus, ma non è così scontato che una squadra che non ha le coppe e che ha un tecnico che è predisposto a entrare in un cantiere quasi un po’ distrutto, riscostruirlo per vincere subito. Bisogna vedere, perché ci sono altre squadre già affermate che sono forti, non è così semplice che possa andare al Napoli e riportare subito in alto il Napoli. Conte ha le capacità per farlo, ma non è così scontato”.

L’ex calciatore della Juventus ha provato ad analizzare la situazione in casa Napoli. Al momento, fare pronostici risulta essere molto complesso anche a causa del mercato. Infatti, Antonio Conte porta con sé garanzie molto importanti ma quest’ultime dovranno essere colmate con diversi colpi in entrata e non solo.