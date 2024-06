Verso Italia Albania, Spalletti spiazza tutti: la decisione doppia riguarda anche il Napoli

Staserà inizierà l’Europeo dell’Italia che sfiderà l’Albania a Dortmund. Le ultimissime sulle scelte di Luciano Spalletti.

Manca sempre meno all’esordio dell’Italia contro l’Albania. Questa sera alle ore 21:00 inizierà l’Europeo degli azzurri, i quali scenderanno in campo a Dortmund contro la compagine “meno forte” del girone. Infatti, le altre due Nazioni sono Spagna e Croazia, le quali si sfideranno alle ore 18:00. Ovviamente, per Spalletti e i suoi sarà necessario partire con il piede giusto, in modo tale da non essere costretti a rincorrere fin dal primo momento.

Luciano Spalletti esordirà contro gli albanesi, e l’ex allenatore del Napoli conosce bene l’importanza della sfida. A tal proposito, da diversi giorni lavora alla formazione migliore, la quale potrebbe avere in campo un calciatore del Napoli. Non a caso, l’attuale CT starebbe studiando diversi moduli, ma nelle ultime ore avrebbe preso una decisione importante per la partita. Inoltre, è prevista un’altra scelta a sorpresa, che riguarderebbe proprio l’obiettivo azzurro Alessandro Buongiorno.

Italia-Albania, le probabili formazioni: l’idea di Spalletti

L’Italia è pronta a sfidare l’Albania nel match d’esordio valido per EURO2024. Nelle ultime ore, Luciano Spalletti starebbe pensando a come creare la formazione ideale. Uno dei temi importanti è legato a Giovanni Di Lorenzo, il quale agirà a destra nella difesa a quattro, diversamente dall’esperimento della retroguardia a tre. Inoltre, Alessandro Buongiorno (obiettivo del Napoli sul mercato) dovrebbe sedere inizialmente in panchina. Di seguito le probabili formazioni delle due compagini riportate da “Sky”.

ITALIA (4-2-3-1) la probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Ct. Spalletti

ALBANIA (4-3-3) la probabile formazione: Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi. Ct. Sylvinho

L’Italia avrà l’obbligo di difendere di difendere il trofeo conquistato a Wembley nell’estate 2021. Nonostante la rosa sia diversa, gli azzurri sono un gruppo compatto e voglioso di fare bene. Inoltre, Luciano Spalletti dopo la parentesi a Napoli, proverà a confermarsi uno dei migliori allenatori italiani in circolazione. Non a caso, il CT tiene in modo particolare a questa spedizione, attraverso la quale vorrà dimostrare di aver creato una rosa “esaltante”.

Oltre al match odierno, ci saranno poi le altre due partite del girone rispettivamente contro Croazia e Spagna. Ciò nonostante, però, l’attenzione degli azzurri dev’essere focalizzata sulla sfida contro l’Albania. Infatti, vista la forza inferiore degli avversari, sarà importante riuscire a dominare per mettere “paura” anche alle big.