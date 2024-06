Buongiorno Napoli, il post fa scatenare i tifosi: l’indizio è chiarissimo – FOTO

Il Napoli punta forte su Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino continua ad essere un obiettivo concreto per la difesa.

Il Napoli è pronto a puntellare la rosa in vista della prossima stagione. L’avvento di Antonio Conte ha riacceso le speranze dell’intera piazza e non solo. Infatti, anche la società è desiderosa di aprire un nuovo ciclo con il tecnico salentino. Prima di fare ciò, però, sarà necessario intervenire sul mercato in entrata.

Al momento, uno dei nomi più caldi è quello di Alessandro Buongiorno. Quest’ultimo è di proprietà del Torino, ma ormai destinato al salto di qualità in un grande club. Al tempo stesso, Antonio Conte stravede per le qualità del difensore e vorrebbe inserirlo nello scacchiere che metterà in scena alla Corte del Vesuvio.

Mercato Napoli, Buongiorno si avvinca sensibilmente: le ultime

Alessandro Buongiorno e il Napoli sono molto vicini. Come riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, nelle ultime ore il calciatore avrebbe dato l’ok al trasferimento in azzurro. Infatti, la società azzurra sarebbe ormai pronta ad imbastire una trattativa con Urbano Cairo per assicurarsi le prestazioni di uno dei migliori difensori in Italia.

La volontà del calciatore sarà ovviamente determinante per l’intera operazione. Alessandro Buongiorno conosce bene le qualità di Antonio Conte, motivo per il quale sarebbe voglioso di iniziare un nuovo percorso con il tecnico salentino. Non a caso, la società azzurra e il calciatore starebbero spingendo per concludere la trattativa il prima possibile.