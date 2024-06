Sostituto Osimhen, svelato il costo dell’obiettivo del Napoli: assalto in vista?

Il futuro di Osimhen è ancora da definire, per la sua sostituzione ci sono varie piste, una porta nella massima serie spagnola.

Il futuro di Victor Osimhen è ancora da definire, ad oggi appare certa la separazione tra il nigeriano ed il Napoli, una separazione annunciata pochi giorni dopo l’oneroso rinnovo firmato a dicembre, quando l’ex Lille è diventato il calciatore più pagato della storia del Napoli. La clausola da 130 milioni inserita nel suo contratto è un bello ostacolo da superare, nonostante ciò, con un’offerta vicina, o magari con una base fissa ed una contropartita, i club più ricchi potrebbero avvicinarsi ad essa, accontentando il Napoli.

Una volta ceduto Osimhen, si passerà alla ricerca del suo sostituto. I nomi sono ormai “soliti”. Romelu Lukaku è il sogno di Conte: l’attaccante belga, con cui il pugliese ha già avuto dei contatti, è il profilo che ha reso di più con lui e muore dalla voglia di tornare a lavorare con il suo padrino calcistico. Ci sarebbero poi i vari Dovbyk e Gimenez, alternative più giovani e meno esose, soprattutto per l’ingaggio.

Nelle scorse settimane, però, una nuova indiscrezione è arrivata in orbita Napoli. Quella riguardante Samu Omorodion, attaccante dell’Atletico Madrid, rientrato in casa base dopo l’ultima stagione in prestito. Sul calciatore, ci sarebbero varie società, compreso Napoli e Roma, con Daniele De Rossi che l’avrebbe indicato come il prescelto per la sostituzione di Lukaku.

Fabrizio Romano, massimo esperto di calciomercato, ha svelato oggi una news riguardante l’attaccante. Nello specifico, l’Atletico Madrid avrebbe rifiutato per lui una offerta da 35 milioni d’euro proveniente dalla Premier League, sponda West Ham. Un’offerta importante, che rende chiaro quanto le pretese del club della capitale siano elevate. Di seguito, il tweet di Romano:

🚨 Atlético Madrid rejected an offer in excess of €35m for Samu Omorodion two weeks ago — the proposal was from West Ham.

Atlético are also aware of Serie A clubs interest including AS Roma but there’s still no proposal, no formal bid. pic.twitter.com/wFFrb1idxL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2024