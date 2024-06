Lindstrom, il futuro è sempre più in bilico: il Napoli ha scelto il sostituto

Jesper Lindstrom è uno degli azzurri che meno ha convinto nel corso della passata stagione. Con l’ipotesi cessione sempre più ingombrante, il Napoli pensa già al sostituto

La nuova vita del Napoli di Aurelio De Laurentiis passerà, inevitabilmente, per gli acquisti e le cessioni da concretizzare nella prossima sessione di calciomercato. Dopo l’annuncio del nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna, e l’ufficializzazione del matrimonio con il suo nuovo condottiero, Antonio Conte, per la dirigenza azzurra è tempo di riflessioni sulla rosa da presentare ai nastri di partenza della prossima stagione sportiva.

Oltre ai numerosi acquisti che è lecito aspettarsi, il Napoli dovrà prendere decisioni importanti riguardo il futuro di molti calciatori. L’annata appena trascorsa, per diversi azzurri, è coincisa con un ridimensionamento sulle aspettative di resa. Tra i più deludenti figura il giovane Jesper Lindstrom, che non ha saputo dimostrare il proprio valore con nessuna delle tre guide tecniche che si sono alternate sulla panchina degli ex campioni d’Italia. Il futuro del danese è in bilico, e il Napoli pare aver già individuato un sostituto in caso di cessione.

Calciomercato Napoli, se parte Lindstrom, può arrivare Cambiaghi dall’Empoli

Mister Antonio Conte, con ogni probabilità, utilizzerà un sistema di gioco che valorizzerà gli esterni a tutta fascia, ruolo che Jesper Lindstrom può interpretare, ma non come quello del trequartista, suo prediletto. La cessione a titolo definitivo, o il prestito a titolo temporaneo, sembrano le uniche due opzioni realistiche per il futuro del classe 2000, che con la maglia azzurra non ha lasciato il segno, seppur impiegato di rado.

Ecco perché, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Sky Sport 24, il Napoli avrebbe individuato in Nicolò Cambiaghi dell’Empoli il sostituto ideale del danese. Il 23enne di Monza, che con la maglia dei toscani ha giocato 37 partite su 38 di Serie A (segnando solo 1 gol), è uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico italiano.

Il Napoli ha bisogno di calciatori validi, che sappiano dare nuova linfa e freschezza allo spogliatoio e all’ambiente intero. Il giovane italiano potrebbe rappresentare un ottimo colpo in prospettiva, ma non va dimenticato che anche Lindstrom era un talento in rampa di lancio, salvo poi non riuscire a riconfermare quanto di buono fatto con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Il valore di mercato dell’italiano è di circa 7 milioni di euro, secondo Transfermarkt. Si tratterebbe di un investimento non da poco, insomma, per le casse azzurre.