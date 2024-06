Post Osimhen, scatto Napoli: Manna vicino al colpo in attacco da 35 milioni

Il Napoli lavora per trovare l’attaccante che dovrà sostituire Osimhen, c’è già un nome in cima alla lista del ds Manna.

L’era Antonio Conte è ufficialmente cominciata in casa Napoli, con tutta la dirigenza già a lavoro da diverse settimane per accontentare il più possibile le richieste di mercato del nuovo allenatore. Dopo la scorsa stagione, culminata con un disastroso decimo posto in campionato, il presidente Aurelio De Laurentiis non ha voluto ripetere gli stessi errori e ha affidato la squadra al miglior allenatore su piazza.

E allora uno dei primi nodi da sciogliere sarà quello del nuovo centravanti, vista la partenza pressoché certa di Victor Osimhen. Il Napoli non ha ancora ricevuto offerte ufficiali per il nigeriano, sul quale pende una clausola rescissoria da 130 milioni di euro, ma il club partenopeo è sicuro che prima o poi l’offerta arriverà. Ecco perché intanto la società inizia a guardarsi intorno per reperire l’eventuale sostituto.

Calciomercato Napoli, Manna si muove per Dovbyk e presenta un’offerta al Girona

Stando a quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, in cima alla lista delle preferenze ci sarebbe Artem Dovbyk, attaccante del Girona e autore di ben 24 reti nell’ultima Liga spagnola. Il Napoli sarebbe pronto a mettere sul piatto 35 milioni di euro, avvicinandosi parecchio ai 40 milioni di euro della clausola fissata dal Girona. La maggiore concorrente resta l’Atletico Madrid che, però, pare si sia fermata a un’offerta da 25 milioni, non sufficienti per esaudire le richieste della società catalana. E allora ecco che Manna ha fatto la sua mossa, inserendosi con forza sull’ucraino.

Chiaramente Dovbyk non è l’unico centravanti nel mirino del Napoli. Il preferito di Antonio Conte resta Romelu Lukaku, ma acquistare il belga al momento è particolarmente complicato. Il Chelsea – proprietario del cartellino – chiede il pagamento dei 44 milioni di euro della clausola, cifra che De Laurentiis non intende investire per un 31enne. Dunque la strategia potrebbe essere quella di aspettare verso la fine del mercato, quando magari i Blues – in caso di mancanza di offerte – potrebbero ammorbidirsi e aprire anche alla cessione in prestito, unica via al momento contemplata dal Napoli.

Resta decisamente più complicata la pista che porta a Viktor Gyokeres. Lo Sporting Lisbona non vuole scendere al di sotto del valore della clausola rescissoria dello svedese, che ammonta a ben 100 milioni di euro. L’Arsenal pare aver mostrato parecchio interesse per il centravanti, che di fatto è in concorrenza con Osimhen per il ruolo di prossimo centravanti dei Gunners.