Napoli, Conte soffiato al Milan? Ibrahimovic scatena la polemica

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza di presentazione della nuova stagione su Antonio Conte.

L’ex attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic, oggi consulente di RedBird e Gerry Cardinale per il Milan, ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello per presentare la stagione 2024/25. Esonerato Stefano Pioli, la società rossonera ha deciso di puntare su Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma.

La leggenda del Milan ha risposto anche ad una domanda su Antonio Conte, recentemente annunciato come nuovo allenatore del Napoli. L’ex tecnico di Inter e Juventus, però, non è mai stato realmente vicino alla squadra rossonera. Il Milan, infatti, nel corso delle ultime settimane ha svolto vari sondaggi anche su Lopetegui, ex allenatore di Real Madrid e Spagna, esplicitamente rifiutato dalla tifoseria.

Ibrahimovic secco su Conte: “Non era quello che cercavamo”

Ibrahimovic è stato chiarissimo nella sua sintetica spiegazione in cui è stato tirato in ballo Antonio Conte. Aveva fatto scalpore, infatti, che è una potenza come il Milan non fosse riuscita a vincere uno spalla a spalla col Napoli di De Laurentiis per l’ingaggio di un allenatore così rilevante. In realtà, la società rossonera, secondo quanto svelato da Ibrahimovic, non avrebbe mai ritenuto Conte il possibile successore di Pioli.

Di seguito quanto dichiarato: “Conte? Non ne abbiamo discusso per la panchina perché, con tutto il rispetto verso un grande allenatore, non era quello che cercavamo secondo i nostri criteri“. Così, nonostante fosse svincolato da qualsiasi tipo di legame con altre squadre, Conte non sarebbe stato mai preso in considerazione dai vertici del club milanista.