Effetto Conte su Di Lorenzo: la reazione dopo il colloquio tra l’agente e l’allenatore

Conte in pressing per trattenere Di Lorenzo: ecco la reazione dell’ex Empoli a seguito dell’incontro tra il proprio agente e allenatore.

Antonio Conte sta cercando di fare il possibile pur di vedere il prossimo anno Giovanni Di Lorenzo con la casacca partenopea ancora una volta. Il capitano del Napoli ha preso una decisione definitiva sul proprio futuro in casa Napoli: cessione imminente. In questa finestra di mercato estiva, infatti, alcuni club cercheranno di prelevare il terzino destro dalle file degli azzurri.

L’agente Giuffredi ha ribadito più volte la volontà del calciatore, ferito a seguito del comportamento della società nei suoi confronti. Di Lorenzo non percepisce più attorno a sè la fiducia dell’ambiente azzurro ma l’incontro del proprio procuratore con Antonio Conte ha mischiato un po’ le carte in tavola.

L’approdo in panchina di un mister del suo calibro ha entusiasmato una piazza e non solo: il desiderio di vestire la maglia del Napoli per alcuni giocatori è addirittura aumentato. Conte, dal canto suo, ha bisogno di giocatori validi, pronti all’occorrenza per fare la differenza e centrare gli obiettivi stagionali che il Napoli si porrà: tra questi ci sarebbe stato sicuramente il nome di Giovanni Di Lorenzo.

Di Lorenzo lusingato da Conte, la situazione

L’ex Juve ed Inter avrebbe espresso la volontà di tenere nella rosa del Napoli alcuni giocatori che potranno contribuire alla causa, durante la stagione, in maniera seria e decisa. De Laurentiis vuole avviare immediatamente il progetto di ricostruzione per vedere gli azzurri, nella prossima annata calcistica, protagonisti in campionato.

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, a seguito dell’incontro tra Giuffredi e Conte, Di Lorenzo si sarebbe sentito lusingato per via degli sforzi del mister salentino, volenteroso nel trattenerlo sotto l’ombra del Vesuvio. La decisione ufficiale verrà presa e dalla parte del calciatore e dalla parte della società quando si concluderà l’avventura dell’Italia ad Euro 2024.

Nonostante questo forte interesse da parte di Conte, Di Lorenzo non sembrerebbe aver cambiato idea. Il numero 22 ritiene che l’esperienza al Napoli sia arrivata ai titoli di coda e pertanto le possibilità di rivederlo ancora in azzurro sono sempre minori. Il giocatore sembra essere in orbita Juve con il direttore sportivo ex Napoli, Cristiano Giuntoli, pronto ad accoglierlo nel club bianconero. La sua valutazione di mercato si aggira attorno ai 15-20 milioni di euro: da capire se potrebbe rientrare in un eventuale affare Chiesa.