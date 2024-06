Calciomercato Napoli, inaspettata novità: idea di Conte su Lindstrom

Jesper Lindstrom è uno dei calciatori del Napoli che potrebbe essere ceduto nel corso del calciomercato, ma intanto spunta un’idea di Conte.

È cominciata la “New Era” in casa Napoli, seppur con un anno di ritardo. Lo slogan coniato dal presidente Aurelio De Laurentiis dopo lo scudetto ha faticato a prendere corpo, ma ora tutti i tasselli stanno andando al proprio posto. La rivoluzione è cominciata con l’arrivo di Giovanni Manna come nuovo capo dell’area sportiva e Antonio Conte come nuovo allenatore. Proprio queste due nuove figure lavoreranno affinché il Napoli torni a competere per le prime posizioni della classifica di Serie A.

Tutto, ovviamente, passa dalla costruzione della squadra, con un organico in grado di soddisfare le richieste del nuovo tecnico. Il primo compito che però la società ha chiesto ad Antonio Conte è quello di valutare, ed eventualmente valorizzare, gli acquisti fatti nella scorsa stagione ma che per vari motivi non sono riusciti ad integrarsi in azzurro. Tra questi c’è Jesper Lindstrom, trequartista arrivato dall’Eintracht Francoforte per circa 30 milioni di euro.

Niente cessione immediata da parte del Napoli, Conte vuole valutare Lindstrom in ritiro

Il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte parlando proprio del futuro del calciatore danese. Ecco quanto evidenziato:

Conte utilizzerà un sistema di gioco in grado di sfruttare gli esterni, non so quale sarà il futuro immediato di Lindstrom ma sono certo che Conte vorrà vederlo in ritiro: al momento l’ipotesi prestito per il danese mi sembra percorribile. Conte sfrutterà in maniera diversa rispetto al recente passato i giocatori in rosa: non è vero che Conte richiede solo nuovi acquisti, lui valorizza la rosa a disposizione.

Nelle scorse settimane si era vociferato di un interesse da parte del Lione per Lindstrom. Per ora i contatti non si sono trasformati in trattativa vera e propria, ma è chiaro che lo stesso giocatore vorrà capire quale dovrà essere il suo futuro. Il classe 2000, a causa della pessima annata trascorsa in azzurro, ha anche perso la Nazionale e di conseguenza la convocazione a Euro 2024. Chiaro che Lindstrom non voglia rivivere una stagione ai margini del progetto Napoli e sia in cerca di riscatto.

Qualora con Conte il feeling non dovesse scattare, l’ipotesi cessione diventerebbe più che percorribile. Il tecnico ha però intenzione di valutare bene il danese in ritiro, prima di esprimersi definitivamente sulla possibile cessione. Lindstrom, infatti, prima dell’annata orribile appena trascorsa, era uno dei calciatori più interessanti dell’intero panorama calcistico europeo. Ha solo bisogno di poter esprimere a pieno tutte le sue qualità.