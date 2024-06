Ultime notizie Napoli, importanti novità su Hermoso e Chiesa: i dettagli

Prosegue la caccia del Napoli a dei rinforzi per il proprio organico. Arrivano importanti novità sui fronti Mario Hermoso e Federico Chiesa.

Il mercato del Napoli è entrato nel vivo anche in maniera piuttosto decisa. Il DS Giovanni Manna lavora assiduamente notte e giorno per risolvere i problemi della rosa e dunque rinforzarla adeguatamente per Antonio Conte.

In questi giorni il DS azzurro è al lavoro per provare a chiudere il primo colpo per la difesa, ossia Mario Hermoso. Intanto si discute del rinnovo di Kvaratskhelia e si guarda con attenzione alla situazione di Federico Chiesa.

Calciomercato Napoli, Manna lavora su più fronti: le ultime su Hermoso, Kvaratskhelia e Chiesa

Si prospetta una sessione estiva di calciomercato rovente per il Napoli, che è chiamato ad una profonda rifondazione dell’organico. Il neo Direttore Sportivo del Napoli è al lavoro su vari fronti nel corso di queste settimane. Il focus principale è per Mario Hermoso, mentre sullo sfondo ci sono le situazioni di Kvaratskhelia e Chiesa. A fare il punto della situazione è Orazio Accomando sul suo profilo X. Per quanto riguarda Mario Hermoso, il Napoli è al lavoro per limare l’ingaggio del difensore spagnolo, e nelle intenzioni di Manna c’è quella di chiudere il colpo per il 20 giugno.

Sul fronte attacco, il giornalista di DAZN riporta come l’obiettivo principale del Napoli sia quello di blindare Kvaratskhelia con il rinnovo contrattuale. Ad oggi Federico Chiesa non sarebbe un obiettivo concreto del club di De Laurentiis, ma potrebbe diventarlo col passare delle settimane. Attualmente la priorità di Giovanni Manna è quella di rinnovare al più presto il contratto di Khvicha Kvaratskhelia, su cui Conte punta moltissimo. L’auspicio poi è che il PSG viri su altri obiettivi, e non si presenti con un’offerta monstre per Kvara, che a quel punto sarebbe presa in considerazione dal club.

C’è molta carne al fuoco sul mercato del Napoli, con Giovanni Manna pronto ad assestare le sue prime mosse da Direttore Sportivo degli azzurri. Entro la prossima settimana si punta a chiudere l’affare che porterà Mario Hermoso al Napoli a parametro zero. L’arrivo del difensore spagnolo è quasi certo, con gli ultimi dettagli che vanno sistemati per quanto riguarda il suo ingaggio. In attacco la situazione è costantemente in evoluzione. In base a quello che sarà il futuro di Kvaratskhelia, potrebbero cambiare i piani del Napoli. Ad oggi Chiesa non risulta essere un obiettivo, ma potrebbe diventarlo in caso di addio del georgiano. Manna però punta a trattenere il georgiano, con Chiesa che dunque non sarebbe poi acquistato dagli azzurri. Il tutto è nelle mani di Giovanni Manna, che nel corso di queste settimane potrebbe concludere vari accordi importanti per il Napoli in chiave mercato.