Proposta al Comune, 54 milioni dal Napoli per la nuova struttura: i tifosi già sognano

Come un fulmine a ciel sereno, è arrivata una proposta clamorosa al Comune di Napoli. Presentato il progetto per la costruzione di una nuova struttura da 54 milioni di euro.

Il Napoli nel corso degli ultimi mesi è stato al centro di numerose voci in merito al suo futuro extracampo. Difatti il presidente Aurelio De Laurentiis ha lavorato nel corso di questi mesi a vari progetti per il Napoli, ossia quello inerente il nuovo centro sportivo e sullo stadio.

Dopo le ipotesi iniziali di costruire un nuovo stadio, si è optato per la ristrutturazione del Maradona. A sorpresa è stato presentato il progetto da 54 milioni di euro al Comune di Napoli.

Presentato un progetto da 54 milioni di euro al Comune di Napoli: è per una nuova struttura

Il presidente Aurelio De Laurentiis, nel corso degli ultimi mesi ha avuto diversi incontri con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e vari Ministri. Al centro degli incontri c’era l’idea di costruire un nuovo centro sportivo per il Napoli, ma anche quella di ristrutturare il Diego Armando Maradona. Nella giornata odierna c’è stata una svolta clamorosa. Difatti è stato presentato al Comune di Napoli il progetto per la costruzione di una nuova struttura da 54 milioni di euro. A presentare il progetto è stato il Napoli Basket, che mira alla costruzione di un nuovo palazzetto dello sport. Il tutto è stato ufficializzato tramite un comunicato ufficiale:

“Napoli avrà una nuova struttura di respiro internazionale per ospitare il basket e ogni altro evento sportivo indoor. Italstage S.r.l. e la S.S. Napoli Basket S.r.l., hanno ufficialmente protocollato, presso il Comune di Napoli, un project financing ad iniziativa privata per la realizzazione, entro il 2026, di un palazzetto dello sport destinato ad accogliere anche spettacoli, concerti ed eventi culturali. L’area oggetto dell’intervento corrisponde all’insediamento dismesso dell’ex Mercato Ortofrutticolo Comunale, presso il Centro Direzionale di Napoli. Il nuovo palazzetto dello sport e della musica avrà una capienza di oltre 10.000 ospiti per gli eventi sportivi, fino ad arrivare a circa 14.000 spettatori per eventi legati all’intrattenimento. Il progetto, prodotto da imprese napoletane supportate da un team di professionisti anch’essi partenopei, comprende, tra l’altro, un parco urbano attrezzato di 44.000 mq. dotato di un centro sportivo. L’investimento, completamente a carico dei proponenti, è di 54 milioni di euro. In armonia con il Green Deal europeo, saranno utilizzate fonti di energia rinnovabili, rendendo il complesso completamente “carbon-neutral” ed autonomo da un punto di vista della produzione energetica”.

Dunque il Napoli Basket ha mosso un passo deciso per accrescere sé stesso e la città di Napoli, presentando il progetto per la costruzione di un nuovo palazzetto dello sport. I tifosi della squadra di Basket partenopea sono estasiati per questo importante annuncio. Intanto un comunicato simile lo attendo anche i tifosi della squadra di calcio del Napoli, che da mesi continua ad avere notizie sul centro sportivo e sul Maradona, ma senza nessun annuncio ufficiale. L’auspicio è che De Laurentiis possa presto presentare un progetto al Comune, proprio come effettuato dalla squadra di Basket azzurra nella giornata odierna.