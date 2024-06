Occhio Napoli: super offerta dall’Arabia per il grande obiettivo di mercato!

Il Napoli al lavoro per il calciomercato, gli azzurri, però, devono stare ancora attenti ai “soliti” rivali della Saudi League.

Giovanni Manna è al lavoro, il direttore sportivo da ormai settimane è pienamente immerso nel mondo Napoli. L’ex leader della Juventus Next Gen è a stretto contatto con Antonio Conte, con cui sta pianificando le strategie di mercato tra uscite, entrate e conferme.

Su tutte, attualmente sta tenendo banco la bagarre Di Lorenzo, ritenuto elemento imprescindibile dal neo allenatore pugliese ed in rotta con la società a causa della scelta di Aurelio De Laurentiis di mettere qualsiasi calciatore sul mercato. Nonostante le difficoltà, il lavoro certosino dei due starebbe dando i primi frutti.

Ancora l’Arabia, il Napoli perde l’obiettivo di mercato? Le ultime sul calciatore

Il reparto arretrato, tallone d’Achille della SSC Napoli nell’ultimo campionato, sarà certamente registrato in questa fase. Secondo i principali addetti ai lavori, saranno almeno due gli arrivi in difesa, con Alessandro Buongiorno in cima alla lista dei desideri di Conte. Il capitano del Torino, pupillo di Cairo, avrebbe già l’accordo con il Napoli, ora in trattativa con i granata.

Un altro nome, però, è particolarmente attenzionato dal club, quello di Mario Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid, in uscita a parametro zero dai colchoneros. Secondo le ultime news, il Napoli sarebbe in vantaggio sulla concorrenza. In tal senso, Nicolò Schira, massimo esperto di calciomercato, si è espresso rivelando una nuova indiscrezione attraverso Twitter:

Mario #Hermoso has received a very rich bid from a Saudi Club, but he would like to stay in Europe. He has been offered to Inter and Juventus in the last weeks, but both club have other plans. Napoli are working to reduce the distance between his high requests and their bid… https://t.co/hSZGjrdwWC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 12, 2024

Ancora l’Arabia Saudita potrebbe quindi frapporsi tra il Napoli ed un obiettivo di mercato, come accaduto 12 mesi fa con il talento Gabri Veiga. Questa volta, però, la risposta del calciatore sarebbe stata diametralmente opposta, con Hermoso che avrebbe fatto chiaramente intendere di voler rimanere nel “calcio che conta”. Un assist al Napoli, al lavoro per colmare le distanze, non impossibili, tra domanda ed offerta.

Certo che un difensore del livello di Hermoso a zero, sarebbe un gran colpo e permetterebbe di portare avanti l’idea del grande investimento per Buongiorno.