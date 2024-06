Mercato Napoli, De Maggio svela: qual è il budget dato a Conte per la difesa!

Giovanni Manna sta già lavorando sul mercato per rinforzare il Napoli, soprattutto il reparto difensivo. De Maggio svela il budget stilato dal club per rinforzare la difesa.

In questa ultima stagione, il Napoli ha faticato e non poco, ma il reparto che ha evidenziato le maggiori problematiche è stato quello difensivo. La cessione di Kim e l’assenza di difensori all’altezza hanno creato svariati problemi al Napoli, che in ogni partita ha sofferto maledettamente.

Il DS Manna è già al lavoro per rinforzare il pacchetto difensivo, con diversi obiettivi nel mirino. Intanto Valter De Maggio ha svelato il budget messo a disposizione dalla società per rinforzare il reparto arretrato.

Calciomercato Napoli, Manna al lavoro per Buongiorno ed Hermoso: la situazione

La sessione estiva di calciomercato servirà al Napoli per rinforzare e rivoluzionare il proprio organico dopo l’ultima stagione horror. Ci saranno diversi cambiamenti all’interno della rosa degli azzurri, con Manna al lavoro già da svariate settimane. Il nuovo DS del Napoli ha messo il focus sul reparto difensivo, che va rinforzato al più presto. Nel mirino ci sono due difensori importanti, ossia Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso. Valter De Maggio ha svelato a Radio Kiss Kiss Napoli il budget stilato per i colpi di mercato per rinforzare la difesa:

“Il budget per la difesa del nuovo Napoli di Conte è di 40 milioni, potrebbero arrivare due giocatori di cui uno a parametro zero e sto parlando di Hermoso. Buongiorno? Il Napoli lavora sul giocatore : si parla di circa 45 milioni di euro. Buongiorno per la società granata è un giocatore molto importante e non si accetteranno contropartite o giochi al ribasso. Il prezzo è fatto e dipenderà solo dalla società azzurra”.



Il Napoli è consapevole che il reparto difensivo è quello messo peggio, e per questo motivo si è deciso di investire una grossa cifra per rinforzarlo. Aurelio De Laurentiis ha messo a disposizione di Giovanni Manna ben 40 milioni da utilizzare per piazzare i colpi per la difesa. Sul taccuino del DS ci sono Buongiorno ed Hermoso. L’acquisto del difensore spagnolo sarebbe perfetto, poiché arrivando a parametro zero non si toccherebbe nulla dal budget.

A quel punto i 40 milioni potrebbero essere totalmente investiti per Alessandro Buongiorno, che resta l’obiettivo principale del Napoli per la difesa. Nei giorni scorsi, Manna ha presentato una prima offerta da circa 35 milioni di euro, ma il Torino ne chiede almeno 45. Il Direttore Sportivo del Napoli proverà ad abbassare le pretese del club granata per rientrare ne budget stilato, e regalare a Conte un difensore importante. Si prospettano dunque settimane importanti per i colpi in difesa del Napoli, con Manna pronto ad assestare il doppio colpo Buongiorno-Hermoso.