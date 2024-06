Manna scatenato: pronti due rinnovi, poi subito una cessione

La sessione estiva di calciomercato sarà fondamentale sotto vari aspetti per il Napoli. Il club è al lavoro su vari rinnovi, con due azzurri prossimi al prolungamento di contratto.

Aurelio De Laurentiis ha avviato ormai già da diversi mesi una grossa rivoluzione in casa Napoli. Il presidente azzurro ha inserito nel club come nuovo DS Manna e come nuovo allenatore, Antonio Conte, ma ora è tempo di lavorare sulla squadra.

De Laurentiis è pronto a tornare a discutere dei rinnovi di vari azzurri, con Manna già al lavoro su diversi fronti. Presentata la proposta di rinnovo a due azzurri.

Napoli, Manna lavora al rinnovo di due azzurri: le ultime

Nel corso dell’ultima stagione disastrosa, il presidente De Laurentiis aveva deciso di non discutere i rinnovi di contratto degli azzurri. Con il termine del campionato, sono ripresi i contatti con gli agenti di vari azzurri per riprendere le trattative. Ovviamente in cima alle priorità del Napoli c’è il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, ma si lavora anche per altri rinnovi. Il Direttore Sportivo Giovanni Manna starebbe difatti lavorando per i rinnovi di contratto per Michael Folorunsho e Giuseppe Ambrosino, come annunciato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli. Il Napoli punta molto sui due giovani – uno già per il presente mentre l’altro in ottica futura – e per questo motivo c’è l’intenzione di prolungare il contratto ai due.

Il centrocampista italiano partito alla volta della Germania per gli Europei con la maglia della Nazionale è pronto un rinnovo importante. Antonio Conte punta molto su Folorunsho, che si è messo in gran mostra con la maglia dell’Hellas Verona nell’ultima stagione. Le sue prestazioni difatti hanno convinto anche Luciano Spalletti a puntare forte su di lui per i Campionati Europei che prenderanno il via venerdì. Folorunsho ha avuto una crescita esponenziale nel corso delle ultime due stagioni, ed il Napoli è pronto a blindarlo e renderlo centrale nel proprio progetto tecnico e sportivo.

Per quanto riguarda Giuseppe Ambrosino, il rinnovo di contratto sà di conferma in vista del futuro. Il giovane attaccante partenopeo si è messo in mostra con la maglia del Catanzaro nell’ultima stagione di Serie B, convincendo anche il Napoli a puntare su di lui per il futuro. La società sta discutendo con il suo agente il prolungamento di contratto, per poi valutare un nuovo prestito per completare la maturazione. Sulle tracce di Ambrosino ci sono Bari e Frosinone, con i Ciociari che potrebbero essere in vantaggio qualora ingaggiassero Vivarini come tecnico. Difatti il tecnico ha allenato Ambrosino proprio nell’ultima stagione al Catanzaro, e né apprezza le qualità tecniche. Napoli pronto dunque a blindare Folorunsho e Ambrosino, con i due che saranno fondamentali per il presente ed il futuro del club.