De Laurentiis si defila, si occuperà di altri due grandi progetti per il Napoli

Aurelio De Laurentiis dopo l’ultima stagione disastrosa, ha avviato la rivoluzione all’interno del Napoli. Cambierà anche la posizione del patron azzurro.

Il Napoli è reduce da due stagioni completamente differenti: quella di due anni fa strepitosa sfociata con la conquista dello scudetto, e l’ultima completamente sbagliata fin dall’inizio. Ciò è stata la conseguenza dei tanti errori commessi dopo la conquista del tricolore, che ha fatto sottovalutare molti aspetti al presidente De Laurentiis.

Il patron è pronto a dare una netta sterzata, come dimostra la programmazione della nuova stagione partita con largo anticipo. In arrivo anche un cambiamento nella posizione dello stesso De Laurentiis.

Napoli, De Laurentiis pronto a cambiare in tutto e per tutto: la posizione del patron azzurro

La posizione di Aurelio De Laurentiis nel corso delle ultime stagioni è stata piuttosto ingombrante sul piano sportivo. Specialmente in questa stagione, il patron azzurro è stato spesso protagonista all’interno dello spogliatoio azzurro. Ciò ha creato molti malumori e incomprensioni tra il presidente e la squadra. De Laurentiis è pronto a fare un passo indietro e cambiare. Difatti come riporta Carlo Alvino sul suo profilo X, De Laurentiis è pronto ad occuparsi per i prossimi due anni solamente di questi extra campo, lasciando quei compiti nelle mani di Giovanni Manna ed Antonio Conte.

Il patron azzurro è consapevole di aver commesso diversi errori nel corso dell’ultimo periodo, ma è intenzionato a cambiare radicalmente la propria posizione. De Laurentiis per i prossimi due anni volgerà l’attenzione a due tempi importanti per il futuro del Napoli: la costruzione del nuovo centro sportivo e la ristrutturazione dello Stadio Diego Armando Maradona. Già nel corso di questi mesi, il presidente del Napoli si è battuto molto su queste tematiche, ma allo stesso tempo doveva risolvere i problemi derivanti da quest’annata difficile. Con l’ingaggio di Giovanni Manna come nuovo Direttore Sportivo e di Antonio Conte come nuovo allenatore, De Laurentiis può tornare ad occuparsi esclusivamente delle altre tematiche.

Difatti il patron del Napoli affiderà i compiti di mercato e di campo alle nuove figure, in modo da concentrarsi su altri temi. Il nuovo centro sportivo del Napoli e la ristrutturazione del Maradona sono delle priorità di Aurelio De Laurentiis. Si lavorerà assiduamente per trovare le soluzioni migliori, in modo da mettere il tutto a disposizione della squadra e dei tifosi al più presto. Il presidente azzurro cercherà di chiudere i discorsi nell’arco di due anni, in cui già dovranno essere avviati i lavori per entrambe le strutture. Un cambiamento radicale quello di De Laurentiis, che è pronto a fare la voce grossa per il bene ed il futuro del Napoli a livello nazionale e mondiale.