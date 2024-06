Ultim’ora Napoli, Kvara allo scoperto: la decisione sul futuro è definitiva

Kvaratskhelia esce allo scoperto sul futuro: a fare il punto della situazione è il quotidiano Il Corriere dello Sport.

Il Napoli di Antonio Conte inizia a prendere forma e viene davvero difficile immaginarlo senza Khvicha Kvaratskhelia. Il numero 77 georgiano è al centro di tanti rumors da settimane, considerando un contratto da adeguare e per cui manca ancora la fumata bianca per il rinnovo. Un calciatore del genere, con una situazione contrattuale ancora non definita del tutto, fa gola a tanti, in primis al Paris Saint Germain. In particolare, i parigini si sono fatti avanti con un’offerta anche importante (superiore ai 100 milioni di euro, ndr), ma i partenopei non ne vogliono sapere. Così come Antonio Conte, che ne fa di Kvara uno degli uomini imprescindibili per il Napoli che sarà.

Le indicazioni svelate dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parlano di un calciatore sempre più convinto a rinnovare con il club di Aurelio De Laurentiis: certo, c’è ancora (e molto) da lavorare, ma la sensazione – stando a quanto svelato dal quotidiano stesse – è quella che entrambe le parti vogliono trovare l’intesa definitiva per il prolungamento del contratto attualmente in essere.

Ultime notizie SSC Napoli, Kvara sempre più vicino al rinnovo

Il Napoli di Antonio Conte, salvo imprevisti per ora non in programma, potrà contare sull’estro e sul talento di Khvicha Kvaratskhelia. In azzurro dal 2022, il georgiano è sempre più l’idolo dei tifosi, che sperano quanto prima di festeggiare l’intesa per il rinnovo di contratto.

