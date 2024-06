Ultimissime calcio Napoli, scelta inedita di Conte: ecco dove prenderà casa

Antonio Conte vuole sposare in pieno la causa partenopea: ecco dove prenderà casa il nuovo mister azzurro.

Antonio Conte è entusiasta della sua nuova avventura e di vita e di carriera nel capoluogo campano. Il tecnico leccese ha voglia di dimostrare tutto il suo valore in una piazza calorosa come quella partenopea. L’obiettivo dell’ex Inter sarebbe quello di compattare l’intero ambiente per cercare di far sentire tutti partecipi al progetto di ricostruzione indetto dal presidente De Laurentiis.

Conte ha fatto visita al centro d’allenamenti di Castel Volturno e pian piano sta sondando il terreno per capire i mezzi con i quali poter procedere ed attuare il suo lavoro. Il suo apporto anche mentale sarà fondamentale per la squadra ma prima di fare ciò ha bisogno che anche lui stesso si ambienti in un nuovo posto in cui, se tutto andrà bene, dovrà rimanere fino al 30 giugno 2027.

Conte ha deciso dove prendere casa, la scelta lascia i tifosi stupiti

Per tenere fede a questo suo modo di operare, ha compiuto una scelta inedita che in pochi si aspettavano. Rispetto agli altri allenatori, Conte ha deciso di prendersi l’amore di un’intera città in maniera diretta. I messaggi che ha ricevuto in queste ore di grande affetto ed entusiasmo, potranno diventare veri e propri abbracci.

Il nuovo tecnico, secondo quanto riportato da “Repubblica”, prenderà casa in centro per godersi le bellezze di una città storica e al tempo stesso orientata al progresso. Una scelta, probabilmente condizionata dalla volontà di analizzarne l’umore con il passare delle settimane e soprattutto per viverla come un’esperienza personale che va oltre al calcio.