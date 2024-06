“Primo giorno a casa di Conte”: lo scatto pubblicato dal Napoli fa impazzire i tifosi – FOTO

Primo giorno nella sua nuova casa, Antonio Conte è pronto all’azione: lo scatto fa impazzire i tifosi del Napoli!

Antonio Conte è pronto a mettersi in gioco sulla panchina del Napoli. La notizia del nuovo allenatore ha fatto impazzire di gioia i tifosi partenopei. Dopo la deludente stagione, gli azzurri sono pronti a rimettersi in gioco un mister caparbio, tenace e assolutamente volenteroso di scrivere una nuova pagina di storia con il club campano.

Nella giornata di ieri Conte ha fatto visita a Castel Volturno dove è rimasto per circa quattro ore per poi incontrare in serata, occasione per intrattenersi anche con la dirigenza azzurra, con Aurelio De Laurentiis al comando. I temi trattati sono stati molteplici con l’obiettivo di rimanere quanto più possibile trasparenti.

Conte finalmente nella casa partenopea, lo scatto pubblicato sui social del Napoli

L’era Conte è finalmente iniziata: il nuovo percorso è pronto ad essere tracciato e l’allenatore è pronto a mettersi all’opera. Sui profili social ufficiali del Napoli, Antonio Conte è stato ritratto mentre viveva il suo primo e vero giorno di lavoro con il suo nuovo club.

Lo scatto ha fatto impazzire i tosi nei commenti, molto felici per la scelta fatta dal proprio presidente e fiduciosi per il futuro del Napoli con l’allenatore leccese. Quest’ultimo con le sue recenti dichiarazioni ha esortato il popolo partenopeo a sostenere i propri beniamini ancor più calorosamente ed i tifosi sono pronti a rendersi partecipi attivamente a questo progetto di ricostruzione.

Di seguito lo scatto sui social: