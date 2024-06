News Napoli, arriva il rinnovo ufficiale: l’annuncio sui social dell’azzurro

Prolungamento ufficiale per il calciatore del Napoli, l’annuncio è arrivato questa sera attraverso i social.

Arrivato l’annuncio ufficiale per un calciatore del Napoli, il centrocampista azzurro, attraverso i social, ha informato pubblicamente del prolungamento contrattuale.

Adesso è ufficiale: il centrocampista del Napoli prolunga il proprio contratto

Si tratta nello specifico di Frank Zambo Anguissa, centrocampista camerunense del Napoli, sotto l’ombra del Vesuvio dal 2021, anno dell’avvento di Luciano Spalletti. Il calciatore, protagonista assoluto dello scudetto dello scorso anno, è stato una delle delusioni più grandi del campionato appena concluso.

Attraverso i social, i suoi agenti hanno però annunciato un prolungamento ufficiale: nello specifico, Anguissa ha rinnovato il suo rapporto di collaborazione con il noto brand Adidas. Di seguito, il post pubblicato via Instagram:

L’ex Fulham, quindi proseguirà il suo rapporto con Adidas, nella speranza che torni a brillare a Napoli. La sua posizione ad oggi è incerta, tutti sono cedibili, ma secondo alcune indiscrezioni rilasciate, il calciatore potrebbe essere apprezzato da Conte, che per il suo calcio richiede atleti pronti fisicamente come Anguissa, ovviamente, quello formato primo biennio. Staremo a vedere, non resta che attendere.