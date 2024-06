Europei d’atletica, il napoletano Sibilio entra nella storia: arriva il record

Una notizia fantastica per l’Italia e la Napoli sportiva, l’atleta Alessandro Sibilio ha raggiungo un risultato storico.

Si stanno svolgendo in questi giorni gli Europei di atletica leggera a Roma. Quest’oggi, una splendida notizia per gli atleti italiani è arrivata, un risultato, che ha reso orgogliosa anche la Napoli sportiva, quello raggiunto da Alessandro Sibilio.

Alessandro Sibilio, è record: il risultato dell’atleta napoletano è storico

Sibilio è diventato medaglia d’argento col tempo di 47.50, primato italiano nei 400m. Un record che inorgoglisce il popolo italiano e napoletano, fiero del proprio atleta. Tale successo, è stato ovviamente celebrato anche dal profilo ufficiale di Atletica Italiana, questo il tweet:

SIBILIO NELLA STORIA! ARGENTO E RECORD ITALIANO Fenomenale Alessandro Sibilio, medaglia d’argento agli Europei di Roma nei 400hs con il primato italiano di 47.50: superato dopo 23 anni il 47.54 di Fabrizio Mori Battuto soltanto dal primatista del mondo Karsten Warholm (46.98) pic.twitter.com/ZhRJJAFakN — Atletica Italiana (@atleticaitalia) June 11, 2024

Insomma, una giornata storica per lo sport made in Italy, ora in attesa del più noto Tamberi, alle prese con il salto in alto, alla ricerca dell’oro.