Torna Alemao: al Parco Carolina di Torre Annunziata per due allenamenti con i più piccoli

Alemao pronto a tornare a Napoli per una grande iniziativa a Torre Annunziata: l’ex calciatore azzurro farà felici molti bambini.

Il nome di Alemao sarà per sempre collegato alla storia del Napoli. L’ex calciatore brasiliano è sempre molto legato al capoluogo campano, motivo per il quale starebbe progettando un ritorno “improvviso”. Infatti, nelle ultime ore è emersa una notizia importante circa un’iniziativa a cui prenderà parte l’ex azzurro, come già fatto in passato da un suo grande ex compagno di squadra.

L’ex calciatore farà ritorno in Campania nei prossimi giorni. Infatti ha deciso di dar vita a un’iniziativa importante per i piccoli amanti dello sport, e del calcio in modo particolare come già fece Antonio Careca diversi anni fa. Di seguito le info riguardanti la nuova idea di Alemao.

Alemao torna a Napoli: pronti due allenamenti in Campania

Alemao si renderà protagonista di un’iniziativa molto importante. L’ex calciatore farà due allenamenti al “Parco Carolina” di Torre Annunziata con tutti gli strumenti creati ad hoc da Stefano Cirillo e il suo staff. L’appuntamento è fissato per sabato mattina alle ore 8:30 (ci sarà un secondo allenamento nel pomeriggio), ma per qualsiasi tipo di formazione è opportuno rivolgersi direttamente al “Parco Carolina”.

Ricardo Alemao permetterà ai diversi bambini di poter svolgere un allenamento con lui per permettere di far sposare anche ai più piccoli i principi fondamentali dello sport e del calcio in modo particolare.