“Rinuncerebbe alla Champions”: Mercato Napoli, svolta per l’attaccante

Per il mercato del Napoli di Antonio Conte, appena arrivato nella città partenopea, bisogna registrare una svolta che riguarda un obiettivo in attacco.

Dopo aver vinto uno scudetto storico con Luciano Spalletti in panchina, di fatto, in casa Napoli nessuno si aspettava quest’anno una stagione così deludente. Basti pensare che il team partenopeo non è riuscito a qualificarsi per le competizioni europee dopo la bellezza di 14 anni. Ma Aurelio De Laurentiis non si è depresso, anzi ha rilasciato.

Il patron partenopeo, infatti, ha prima scelto Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo e poi ha ingaggiato Antonio Conte come nuovo allenatore. Proprio l’arrivo del tecnico pugliese, di fatto, ha riportato tantissimo entusiasmo e non solo tra i tifosi.

Calciomercato Napoli, Dobyk del Girona è disposto a rinunciare alla Champions per lavorare con Conte

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport’, infatti, Antonio Conte ha dato ‘uno scossone’ anche alle trattative di calciomercato del Napoli. Basti pensare che Romelu Lukaku sarebbe felicissimo di tornare a lavorare con il tecnico migliore che abbia mai avuto, come ribadito dallo stesso calciatore belga. Inoltre, oltre all’ex Inter, anche Dovbyk sarebbe disposto ‘a rinunciare alla Champions League’ conquistata con il sorprendere Girona pur di lavorare con l’ex ct della Nazionale italiana.

L’arrivo di Antonio Conte, dunque, potrebbe dare una grossa mano a Giovanni Manna nel chiudere trattative con dei giocatori così importanti. Il tecnico pugliese, inoltre si è mosso in prima persona anche per un obiettivo della difesa, visto che nei giorni scorsi ha telefonato ad Alessandro Buongiorno del Torino.