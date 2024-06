Di Lorenzo-Napoli, il gesto social fa infuriare i tifosi – FOTO

Giovanni Di Lorenzo è pronto per l’Europeo con l’Italia. Il difensore azzurro ha preso una dura decisione legata ai social.

La storia d’amore tra Giovanni Di Lorenzo e il Napoli è ormai ai titoli di coda. Da diverse settimane, il rapporto tra il calciatore e la città si è ormai deteriorato. La causa principale sarebbe la volontà del capitano di lasciare la squadra, come già palesato alla società negli ultimi giorni. Infatti, il condottiero azzurro ha chiesto espressamente la cessione, motivo per il quale il suo entourage starebbe lavorando per cercare una nuova sistemazione.

La decisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno, visto l’ottimo rapporto con la città e non solo. Ad un solo anno di distanza dallo Scudetto, le cose son cambiate drasticamente e Giovanni Di Lorenzo è ormai pronto a concludere la propria esperienza alla Corte del Vesuvio. Il calciatore appare molto deciso, nonostante l’avvento di Antonio Conte in panchina. La situazione non verrà discussa nei prossimi giorni, visto l’impegno nel prossimo Europeo che inizierà a breve. Infatti, il giocatore ha postato una foto con la maglia della Nazionale Italiana pochi minuti prima dell’inizio della spedizione.

Di Lorenzo limita i commenti social: duro segnale ai tifosi del Napoli?

Giovanni Di Lorenzo è finito nel mirino dei tifosi del Napoli. Il rapporto con la piazza si è incrinato a causa della richiesta di essere ceduto, motivo per il quale non sono giorni facili per il capitano. Ciò nonostante, però, il calciatore prenderà parte al prossimo Europeo dopo la convocazione da parte di Luciano Spalletti. Pochi minuti fa, il difensore ha postato una foto sul proprio profilo “Instagram” che lo ritrae con la divisa della Nazionale. Per l’occasione, il protagonista ha deciso di limitare i commenti sotto al proprio post.

Si tratta, quindi, di un segnale molto importante in ottica futuro. Infatti, il calciatore è alla ricerca di una nuova sistemazione, ma prima bisognerà essere concentrati sull’Europeo. Giovanni Di Lorenzo spera di poter mettersi in mostra, ancor più con Luciano Spalletti in panchina pronto a sostenerlo. Infatti, il rapporto tra il difensore e il CT è ottimo, ovviamente a causa dell’esperienza da favola vissuta in Campania.

L’allenatore della Nazionale, come dichiarato nei giorni scorsi, ha sottolineato che l’ultima parole spetterà a Giovanni Di Lorenzo. Quest’ultimo, ha raggiunto una maturità importante e dovrà decidere ciò che è meglio per la sua carriera e non solo. Infatti, nelle prossime settimane, la situazione potrebbe essere molto più chiara.