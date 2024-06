Calciomercato Napoli, Inzaghi vuole strappare il colpo a Conte: le ultime

Il Napoli punta un nuovo calciatore in attacco. Nelle ultime, sono emersi nuovi dettagli sull’obiettivo del club azzurro.

L’avvento di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha aperto il nuovo ciclo azzurro. Come già dichiarato dal presidente De Laurentiis, la società ha le idee molto chiare e l’ingaggio dell’ex Juventus è un punto di partenza. L’allenatore porta con sé garanzie molto importanti, motivo per il quale la squadra dovrà tornare ad essere competitiva in Italia e non solo. Ciò nonostante, però, uno dei tasselli chiave è ovviamente il mercato in entrata e non solo.

Il reparto che andrà rinforzato è senza dubbio l’attacco, il quale sarà con ogni probabilità orfano di Victor Osimhen. Quest’ultimo, è ormai destinato a lasciare la squadra, ancor più a causa della clausola milionaria inserita nel contratto. Da qui, nasce la necessità di investire sul mercato in entrata, con il DS Manna che starebbe puntando diversi profili. Tra questi c’è senza dubbio Albert Gudmundsson, attualmente in forza al Genoa e reduce da una stagione incredibile.

Mercato Napoli, occhio alla concorrenza per Gudmundsson: c’è l’Inter

Napoli e Inter potrebbero essere avversarie non solo sul campo. Infatti, sebbene il campionato sia terminato, le due compagini son pronte a sfidarsi sul mercato. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” al centro dello “scontro” ci sarebbe Albert Gudmundsson. L’attuale calciatore del Genoa è reduce da una stagione molto importante, motivo per il quale è finito nel mirino delle big. Attualmente, i nerazzurri sembrerebbero in pole anche a causa della volontà dell’islandese.

La società lombarda conosce bene le qualità del calciatore, motivo per il quale proverà a non farsi scappare tale opportunità. Intavolare una trattativa con il Genoa non sarà affatto semplice, ancor più a causa della richiesta molto elevata della dirigenza. Il prezzo del cartellino è già stato stabilito e si aggira intorno ai 30 milioni di euro. A tal proposito, Giuseppe Marotta potrebbe decidere di inserire Valentin Carboni nell’operazione per convincere i liguri.

Semmai le due società dovessero raggiungere l’accordo per l’affare, le carte a disposizione del Napoli sarebbero molto poche. Infatti, c’è il rischio che si crei una possibile asta di mercato che con ogni probabilità comprometterebbe le idee del club azzurro. L’ultima parola spetterà al presidente De Laurentiis, il quale però non vorrà di certo sperperare le proprie risorse. Nelle prossime settimane, sono attese novità importanti che potrebbero indirizzare l’operazione in una direzione o nell’altra.