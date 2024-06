Lukaku-Napoli, arriva la beffa: cambia tutto sulla trattativa

Si apre un nuovo scenario per il futuro del centravanti belga, gli azzurri rischiano di farsi soffiare l’attaccante.

In casa Napoli è tutto pronto per l’imminente finestra di calciomercato, il neo direttore sportivo Manna è pronto a regalare grandi acquisti ad Antonio Conte. Gli azzurri sono alla ricerca di un nuovo difensore, considerato il cambio tattico – si passerà a un 3-4-3 – il reparto arretrato subirà importanti modifiche. Tuttavia la difesa non sarà ovviamente l’unico settore a essere ritoccato, i partenopei sono alla ricerca dell’erede di Victor Osimhen che si trasferirà lontano dalle pendici del Vesuvio dopo quattro stagioni.

Tra i nomi accostati all’attacco rimbomba pesantemente Romelu Lukaku, pupillo del tecnico leccese le cui caratteristiche si sposano alla perfezione con lo stile di gioco dell’ex Inter. Gli idilliaci rapporti tra il centravanti e l’allenatore rappresentano un grande vantaggio per il Napoli, la candidatura di big Rom si fa sempre più probabile. Attenzione, però, perché nelle ultime ore è sorto un ostacolo che potrebbe compromettere seriamente la riuscita dell’affare: sirene saudite per il belga.

Napoli, pericolo Lukaku: si inserisce l’Al – Ittihad

Tra il Napoli e Lukaku c’è di mezzo l’Al – Ittihad. Questa la notizia riferita dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui il centravanti belga avrebbe attirato nuovamente l’interesse dell’Arabia Saudita. Appena un anno fa, infatti, il giocatore di proprietà del Chelsea ha rifiutato una faraonica proposta arrivata dalla Saudi Pro League, ma adesso la trattativa potrebbe davvero concretizzarsi. Big Rom si è infatti recentemente reso autore di dichiarazioni favorevoli al campionato saudita, per cui aumentano le possibilità del trasferimento in Oriente.

Pericolo enorme, dunque, per il Napoli e Antonio Conte che vorrebbe riabbracciare la punta in seguito alla favolosa esperienza a Milano, sponda Inter. A giocare a sfavore degli azzurri è la necessità dei blues di realizzare plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare i parametri imposti dal Fair Play finanziario. La società partenopea non ha ancora ceduto Victor Osimhen, senza i 130 milioni della clausola sarà difficile prendere d’assalto l’erede del nigeriano.

La dirigenza spera di realizzare quanto prima la colossale vendita di VO9 per poi puntare su Lukaku che, considerate le necessità del Chelsea, potrebbe arrivare nel capoluogo campano anche a costi inferiori ai 44 milioni di euro della clausola rescissoria. Saranno da attendere nuovi sviluppi della trattativa, in casa Napoli c’è preoccupazione. In caso di mancato accordo per il belga, lo sguardo si sposterebbe su Artem Dovbyk del Girona.