“Il mio agente sta parlando…”: Napoli, l’annuncio del bomber in queste ore

Il Napoli è al lavoro sul mercato in entrata. Uno dei reparti da rinforzare è senza dubbio l’attacco, il quale potrebbe perdere Victor Osimhen.

L’avvento di Antonio Conte ha dato una boccata d’aria al Napoli e all’intera città. La firma dell’allenatore azzurro è un chiaro segnale per il progetto che sta per nascere alla Corte del Vesuvio. Al tempo stesso, però, c’è l’assoluta necessità di andare a puntellare la rosa in diverse zone del campo. Tra queste, c’è senza dubbio l’attacco che potrebbe diventare orfano di Victor Osimhen nelle prossime settimane.

L’attaccante nigeriano ha rinnovato il proprio contratto con gli azzurri, ma la clausola da 120 milioni di euro è un “mattone” che spinge per la cessione. Infatti, la cifra è molto cospicua, motivo per il quale tale somma di denaro dovrà poi essere reinvestita per rinforzare la squadra. Il primo compito, in caso di cessione del nigeriano, sarebbe quello di individuare l’erede in attacco. Nelle ultime settimane, uno dei profili seguiti è quello di Artem Dovbyk, attualmente in forza al Girona.

Mercato Napoli, Dovbyk apre all’Italia: le ultime

Artem Dovbyk è uno dei talenti più promettenti in giro per l’Europa e non solo. L’attaccante del Girona è stato protagonista di una stagione da urlo, non solo sotto l’aspetto individuale ma anche per i risultati raggiunti da parte della squadra. Il gigante ucraino ha collezionato ben 24 reti, motivo per il quale ha conquistato l’interesse delle big. Lo stesso giocatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale “YouTube” della propria Nazionale analizzando il suo futuro. Di seguito le sue parole.

“Il mio procuratore sta parlando con dei club italiani, ma prendo tutto con calma. Il futuro verrà deciso solo in un secondo momento”.

Intavolare una trattativa con il Girona potrebbe essere più difficile del previsto. Infatti, dopo la stagione da urlo, la società spagnola potrebbe aumentare le pretese legate al cartellino del giocatore. Inoltre, un altro tassello fondamentale è legato alla possibile concorrenza. Sulle tracce di Artem Dovbyk c’è anche il Milan, ma al tempo stesso sono presenti alcuni club esteri.

La parola finale spetterà ovviamente al calciatore, il quale analizzerà quale potrebbe essere la destinazione migliore per il proseguo della sua carriera. Intanto, a breve inizierà l’Europeo con Dovbyk sarà impegnato con la sua Ucraina in una competizione molto importante. Infatti, attualmente tutta l’attenzione è riposta solo ed esclusivamente sul suo paese.