Chiesa, da Torino il via libera al Napoli: l’indizio è da non credere!

Federico Chiesa pare in uscita da Torino: sull’esterno italiano ci sarebbero vari club, tra cui il Napoli di Conte.

Federico Chiesa potrebbe clamorosamente separarsi dalla Juventus. L’esterno scuola Fiorentina, arrivato in pompa magna nell’estate del 2020, non rientrerebbe nei piani tecnici del neo allenatore Thiago Motta, per questa motivazione, la dirigenza della Juventus sarebbe in fase di valutazioni sul campione d’Europa.

Chiesa, che in questi anni ha portato a casa due Coppe Italia, una Supercoppa e il sopracitato Europeo, in tutti i casi ergendosi a protagonista, non avrebbe certamente problemi a trovare eventuali estimatori, estimatori che potrebbero provenire dall’estero ma anche dalla stessa Serie A. Nello specifico, ci sarebbero due società nostrane interessate al figlio di papà Enrico. Tra cui anche il Napoli di Antonio Conte, pronto ad approfittare di una situazione di stallo in casa Juve, dove è già iniziata la caccia per il post Chiesa.

Chiesa, il futuro sembra definito: le mosse della Juventus sono chiare

In tutto ciò, c’è il contratto del calciatore, in scadenza nel 2025 e che viste le premesse, pare lontanissimo da un possibile prolungamento. Insomma, una bella gatta da pelare per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Questo il punto della situazione secondo il quotidiano torinese Tuttosport, da sempre particolarmente vicino all’ambiente Juventus:

“La Juventus, si sa, a livello di attaccanti esterni si deve muovere, a maggior ragione ora che la posizione di Chiesa è diventata più fluida che mai visto che non si trova l’intesa per il prolungamento del contratto che scadrà alla fine della prossima stagione. Dunque ecco che il nome di Saelemaekers può entrare nei movimenti del mercato juventino. Per lo stesso ruolo, ma con un peso specifico diverso, per la Juventus continuano a circolare i nomi del kosovaro Zhegrova, del Lille, Savinho di proprietà del Troyes, Greenwood di proprietà del Manchester United. Si tratta però di operazioni da 25/40 milioni che in questo momento i torinesi non possono portare avanti, almeno sino a quando non sarà stata concretizzata un’uscita di altrettanta portata”.

Insomma, il destino dell’esterno offensivo pare segnato, nonostante un calciomercato ancora nella sua fase embrionale. Su Federico Chiesa ci sarebbe l’interesse della Roma, con Daniele De Rossi che avrebbe esplicitamente richiesto il calciatore, al pari di Antonio Conte, che come comunicato nell’ultima settimana vorrebbe un nuovo esterno per il suo Napoli. Staremo quindi a vedere, ma la situazione Chiesa a Torino potrebbe diventare parecchio bollente ed il sopracitato contratto in scadenza, potrebbe rappresentare un assist non da poco per i club interessati al giocatore.