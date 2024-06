Napoli, non solo Buongiorno: doppio colpo in difesa, Manna ci prova

Il Napoli è molto attivo sul mercato. La dirigenza azzurra avrebbe individuato ben due obiettivi per una zona cruciale del campo.

L’avvento di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha portato molto entusiasmo in Campania e non solo. I tifosi azzurri sperano in una “ripartenza” dopo la stagione deludente, ma prima bisognerà puntellare la rosa in diverse zone del campo. Il neo allenatore porta con sé garanzie importanti, motivo per il quale adesso sarà necessario assecondare le sue richieste riguardanti i nuovi innesti.

I profili nel mirino del Napoli sono diversi, con il DS Manna che starebbe lavorando ininterrottamente su più fronti. Il neo dirigente azzurro è consapevole della volontà di Aurelio De Laurentiis, in quanto l’obiettivo principale è costruire una squadra all’altezza della situazione. Uno dei reparti da modificare è sicuramente la difesa, la quale vanta interpreti “impreparati”, come già dimostrato in diverse occasioni nel corso dell’annata appena terminata.

Mercato Napoli, Manna pensa al doppio colpo in difesa: le ultime

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata. La società azzurra starebbe pensando di puntellare la rosa in diverse zone del campo, ma in modo particolare in difesa. Infatti, la retroguardia rappresenta uno degli anelli “deboli” della squadra, motivo per il quale sarà necessario invertire la rotta. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” uno dei primi obiettivi porta il nome di Alessandro Buongiorno. La trattativa con il Torino è tutt’altro che semplice, vista la volontà del presidente Cairo di ottenere il massimo dalla cessione del difensore italiano. Ciò nonostante, però, il DS Manna continua a lavorare per un possibile accordo definitivo.

Il difensore del Torino resta il primo obiettivo, ma il Napoli avrebbe creato un’idea che comprenderebbe un doppio colpo in entrata. Infatti, oltre a Buongiorno, la società starebbe puntando Mario Hermoso. Quest’ultimo dirà addio all’Atletico Madrid, diventando così una ghiotta opportunità a parametro zero. Il centrale spagnolo vanta una grande esperienza acquisita nel corso degli anni con il Cholo Simeone, motivo per il quale potrebbe essere “utile” alla causa partenopea.

Le prossime settimane saranno ovviamente decisive per capire l’andamento delle operazioni. Va sottolineato che il DS Manna sta lavorando ininterrottamente per assecondare i sogni di De Laurentiis e non solo. L’ex Juventus è uno dei dirigenti più affidabile del panorama calcistico italiano e non. I possibili colpi in entrata potrebbero decollare nei prossimi giorni, anche prima dell’inizio del prossimo Europeo che si giocherà in Germania.