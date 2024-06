Mercato Napoli, doppio colpo dal Tottenham: li porta Conte

Per il Napoli ci sono alcune novità di mercato che riguardano due giocatori di una ex squadra di Antonio Conte, ovvero il Tottenham

Il Napoli è al lavoro in questi giorni per attuare una vera e propria rivoluzione. Aurelio De Laurentiis, dopo la stagione traumatica appena terminata, ha tutta l’intenzione di riportare la squadra a qualificarsi per la Champions League. Il club partenopeo, visto la sua strategia di autofinanziarsi, non può infatti permettersi il lusso di staccare per due anni consecutivi di non staccare il pass per partecipare alla massima competizione europea per club.

Proprio per questo motivo, Aurelio De Laurentiis ha prima ingaggiato Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo e poi Antonio Conte come nuova guida tecnica della prima squadra del Napoli. Una volta ufficializzato il tecnico pugliese, inoltre, al club partenopeo sono stati accostati diversi due giocatori della sua ultima squadra, ovvero il Tottenham.

Mercato Napoli, club partenopeo su Kulusevski e Dragusin del Tottenham: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, infatti, il nome di Radu Dragusin è tornato nell’orbita del Napoli. Dopo il mancato acquisto nell’ultima sessione di mercato invernale, dove il centrale rumeno preferì la corte del Tottenham, il club partenopeo potrebbe provarci per l’ex Genoa.

Tuttavia, questa volta Dragusin potrebbe arrivare in una forma molto meno dispendiosa per le casse economiche del club di proprietà di Aurelio De Laurentiis. In questi ultimi giorni, infatti, è stata avanzata l’ipotesi di un possibile approdo del rumeno in prestito. Tuttavia, oltre a quello per l’ex calciatore del Genoa Alberto Gilardino, il Napoli starebbe muovendo anche un altro giocatore del Tottenham, ovvero Dejan Kulusevski.

Come riportato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, infatti, Giovanni Manna ha messo gli occhi anche l’ex calciatore della Juventus. Da sottolineare che lo svedese è stato preso dagli ‘Spurs’ proprio dietro indicazioni dello stesso Antonio Conte. Kulusevski, proprio grazie al lavoro del tecnico pugliese, al Tottenham ha dimostrato tutto il suo valore.

Quelli di Dragusin e del calciatore svedese, quindi, si vanno ad aggiungere agli altri nomi accostati in questi giorni al Napoli. Tra i più importanti bisogna sicuramente segnalare quelli di Romelu Lukaku, Federico Chiesa, Mario Hermoso ed Alessandro Buongiorno. In attesa di ulteriori aggiornamenti di calciomercato, in casa partenopea si può sicuramente dire che la prossima estate sarà molto ‘calda’ in sede di campagna acquisti.