Lukaku e non solo, il Milan irrompe su un obiettivo di mercato del Napoli

I destini di mercato di Milan e Napoli rischiano di incrociarsi: i rossoneri starebbero visionando due obiettivi azzurri.

Registrato l’arrivo di Antonio Conte, il Napoli valuta i profili indicati dal neo allenatore in sede di calciomercato. Conte, a stretto contatto con il neo direttore sportivo Manna, avrebbe già indicato gli incedibili ed i possibili sacrificabili.

Tra i partenti certi, c’è Victor Osimhen, che con ogni probabilità saluterà Napoli attraverso la clausola rescissoria presente nel proprio contratto. Per sostituire il nigeriano, Conte avrebbe indicato Romelu Lukaku, da sempre suo attaccante preferito e già gestito nell’Inter scudettata del biennio 2019 – 2021, in cui il belga fece faville a suon di goal e prestazioni d’alto livello.

Napoli, attento al Milan: i rossoneri puntano due obiettivi di mercato azzurro

L’effetto domino a breve scatterà, soprattutto per il reparto avanzato. Basterà una prima cessione, forse proprio quella di Osimhen, che ha tanti estimatori in Premier League, per dare il via alle danze. Un’altra società che avrà bisogno di rimpiazzare il 9 delle ultime annate, sarà certamente il Milan, orfana dell’eterno Olivier Giroud.

I rossoneri sembrano molto vicini a Zirkzee, vecchio obiettivo di mercato del Napoli, ma a quanto pare, secondo Gianluca Di Marzio, massimo esperto di calciomercato, sarebbero sorte delle problematiche. Problematiche che avrebbero condotto la società rossonera ad altre valutazioni, valutazioni che riguarderebbero obiettivi comuni con il Napoli. Queste le dichiarazioni rilasciate a SKY Sport:

“Il Milan non è sicuro di arrivare a Zirkzee poiché gli agenti chiedono 15 milioni di commissioni e i rossoneri non vorrebbero arrivare a questa cifra. Per questo motivo, il club meneghino oggi ha mantenuto vivi i contatti con Dovbyk del Girona e Broja del Chelsea”.

Il Milan starebbe quindi attenzionando anche Artem Dovbyk, tra i migliori bomber dell’ultima Liga spagnola. Un secondo obiettivo comune, considerando gli approcci sul versante Lukaku, cercato in quel di Milanello anche lo scorso anno. Sarà decisiva quindi la questione Zirkzee, primo obiettivo dei lombardi, su cui però vige la richiesta “monstre” di commissioni. Insomma, se i rossoneri non dovessero trovare un accordo per lui, le piste Lukaku e Dovbyk potrebbero diventare più calde, a discapito del Napoli.

Non resta quindi che attendere, ma il countdown sembra ormai finito, il tempo del calciomercato ha avuto ufficiosamente il via, in attesa del primo luglio, data utile per ufficializzare definitivamente i nuovi arrivi.