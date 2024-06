Conte-Napoli, Vieri sorprende tutti: “Poveri giocatori!”

In attesa della prima conferenza stampa di Antonio Conte come tecnico del Napoli, Christian Vieri ha commentato l’arrivo del pugliese in azzurro.

L’ingaggio di Antonio Conte da parte di Aurelio De Laurentiis ha sicuramente scosso tutto l’ambiente partenopeo, ma non solo. L’arrivo del tecnico pugliese al Napoli, di fatto, è un’ottima notizia per tutto l’intero movimento calcistico italiano. Un allenatore così importante, infatti, porta lustro a tutto il campionato di Serie A.

Oltre alla piazza partenopea, dunque, il ritorno in Italia dell’ex ct dell’Italia ha suscitato tantissimo clamore. In tanti, esperti e non, hanno infatti commentato in questi giorni l’accordo tra Conte e De Laurentiis. Tra i commenti più importanti da segnalare bisogna sicuramente inserire quello di un ex grande calciatore, ovvero Christian Vieri.

Vieri sull’arrivo di Antonio Conte al Napoli: “Gli azzurri faranno un grandissimo campionato, ma poveri giocatori”

L’ex compagno di Conte ai tempi della Juve (esattamente stagione 1996-1997), nel corso dell’evento ‘Festival dello Sport, che si sta tenendo in questi giorni a Parma, ha parlato così ai cronisti presenti: “Antonio è tornato alla grande: è un grande allenatore. Aurelio De Laurentiis è stato davvero molto a prenderlo. Il suo Napoli tornerà a lottare per lo scudetto l’anno prossimo che, poi, nella negatività c’è la cosa positiva che non si dovranno disputare le coppe”.

Christian Vieri ha poi concluso il suo pensiero sull’arrivo di Conte al Napoli, ‘sorprendendo’ un po’ tutti: “La squadra disputerà sicuramente un grandissimo campionato l’anno prossimo, ma poveri giocatori. Antonio li avrà a disposizione tutti i giorni e tutta la settimana a correre su e in giù per il campo. Sai quante grida? (ride, ndr)”.

Queste parole dell’ex calciatore della Nazionale italiana, di fatto, esprimono al meglio la metodologia di Antonio Conte che, nel frattempo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del Napoli. Quest’ultimo, infatti, ha pubblicato sul proprio canale ‘YouTube’ un intervento dello stesso tecnico pugliese che, per l’appunto, ha ribadito il suo mantra del lavoro: “Il popolo napoletano ha una grande passione. So che sarà un’esperienza bellissima ed unica. E’ un privilegio. All’ambiente partenopeo posso dire solo una cosa: ‘Ammà faticà!’”.

Nel frattempo, in attesa dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, Antonio Conte si è già messo a ‘lavoro’ in sede di calciomercato. Il tecnico pugliese, infatti, avrebbe telefonato sia a Romelu Lukaku che ad Alessandro Buongiorno. Questi due giocatori, infatti, sono tra i principali obiettivi del nuovo direttore sportivo del Napoli, ovvero Giovanni Manna.