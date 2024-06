Effetto Conte, da non credere: cosa sta succedendo per il ritiro a Dimaro

Tra i tifosi azzurro è già Conte mania, a svelare un dato clamoroso in merito, il sindaco di Dimaro, sede del ritiro del Napoli.

Antonio Conte è ufficialmente l’allenatore del Napoli. Una notizia attesa da ormai settimane sotto l’ombra del Vesuvio, con i tifosi partenopei che hanno vissuto con il loro solito entusiasmo una trattativa che ha rappresentato una ventata d’aria fresca a seguito di dodici mesi sconcertanti.

Un arrivo che sa di elettroshock, Antonio Conte è capace di invertire la rotta delle società da cui viene ingaggiato. Prima alla Juventus, ereditata da anni di delusioni e capace di vincere più scudetti, poi al Chelsea, reduce da un decimo posto.

Una firma che secondo le stime, potrebbe portare i tifosi del Napoli a riversarsi in maniera ancora maggiore nelle sedi dei ritiri azzurri, a Dimaro e Castel di Sangro. I supporters azzurri, che da ormai anni fanno contare il sold out nelle due località, non mancheranno certamente neanche questa estate.

Secondo il sindaco di Dimaro, Andrea Lazzaroni, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, a seguito dell’ufficializzazione di Antonio Conte, potrebbe esserci però una impennata nelle già tante prenotazioni:

“Con l’arrivo di Conte ci sarà un’atmosfera particolare a Dimaro? Sinceramente avevamo pochi dubbi in merito, sapevamo che sarebbe arrivato il colpo da 90 in grado di dare la spinta ai ritiri: un grande allenatore, un bel ritiro, tutti vorranno vederlo e seguire gli sviluppi del nuovo Napoli. Di certo ci sarà un’impennata di prenotazioni con l’arrivo del nuovo allenatore. Lo staff tecnico del Napoli dovrà venire a fare un sopralluogo nelle prossime settimane come accade ogni anno, posso affermare che Conte conosce però già bene Dimaro, è stato qui ai tempi del Siena, quando svolse il ritiro dei toscani in Trentino. L’organizzazione degli undici giorni di ritiro procede bene, ovviamente riceveremo anche eventuali richieste inoltrate dal Napoli. Da oggi, si inizierà la macchina organizzativa della città per il ritiro e della sua ‘vestizione’, prepareremo varie gigantografie per il Napoli, ce ne sarà certamente anche una per Antonio Conte”.