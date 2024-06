Di Lorenzo incedibile, ma a sorpresa Conte ha fatto una richiesta al Napoli

Definite le strategie di mercato societarie, Conte si è espresso anche in merito al capitano: decisione netta del salentino.

Oggi è stato a tutti gli effetti il Conte day. Antonio Conte è atterrato a Roma partendo da Torino, da cui si è diretto affiancato dal neo direttore sportivo Giovanni Manna, che più di chiunque altro è stato a stretto contatto con l’ex Inter e Juventus nelle ultime settimane.

Domani, come previsto dai principali addetti ai lavori, ci sarà la firma sul contratto con annessa ufficializzazione. Nel mentre? Conte avrebbe già definito i ruoli da coprire in sede di calciomercato, dettando le linee guida da seguire.

Conte – Napoli, le richieste del tecnico: idea chiara su capitan Di Lorenzo

Ci sarà certamente bisogno di sostituire Victor Osimhen, per ora ancora al Napoli, ma destinato a lasciare l’ombra del Vesuvio dopo quattro anni. Romelu Lukaku, nome naturalmente associato a Conte da sempre, potrebbe essere il suo sostituto, addirittura secondo Gianluca Di Marzio per SKY Sport, ci sarebbe già stato un contatto tra i due.

In difesa il nome è ormai “solito”, quello di Alessandro Buongiorno, per cui c’è tanta concorrenza ma che ad oggi è il preferito di società e allenatore. Conte si è però espresso anche su capitan Giovanni Di Lorenzo, al centro di una vera e propria polemica di mercato. Questo il pensiero di Conte sul terzino dell’Italia:

“Al di là delle operazioni citate precedentemente, il Napoli cerca anche un esterno di destra che sappia tagliare verso il centro, ma non c’entra nulla con l’eventuale cessione di Di Lorenzo. Per Conte il terzino della Nazionale è indispensabile”.

Insomma, Conte non lascia, ma addirittura raddoppia. Di Lorenzo non si muove, il capitano, che solamente 12 mesi fa ha rinnovato “a vita” con il Napoli, dovrebbe restare ancora in azzurro, per esplicita richiesta del neo tecnico, che lo ritiene centrale per il proprio progetto. Infine, sulla stessa fascia destra in cui opererà l’ex Empoli, Conte avrebbe richiesto un esterno offensivo mancino in grado di rientrare.

Una richiesta chiara, a colmare quel vuoto lasciato 12 mesi fa dalla cessione di Lozano al PSV, quando venne scelto Lindstrom, vittima di un vero e proprio equivoco tattico. Proprio il danese, secondo le ultime voci, avrebbe estimatori in Francia e potrebbe lasciare Napoli ad un solo anno dal proprio arrivo.