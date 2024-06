Conte-Napoli, l’attacco è clamoroso: “Inizia l’era negativa”

Da poche ore, Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. Negli ultimi minuti, è stato sferrato un duro attacco nei confronti del tecnico.

L’annuncio tanto atteso è ormai arrivato: Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. Le voci erano insistenti già da diversi giorni, ma nelle ultime ore è giunta l’ufficialità da parte del club azzurro. Sbarcato a Roma nella giornata di ieri, l’ex tecnico della Juventus si è presentato stamane a Napoli per cominciare la propria esperienza alla Corte del Vesuvio. Infatti, in mattinata è arrivata la firma sul contratto che lo legherà ai partenopei per i prossimi anni.

Antonio Conte è un allenatore vincente, capace di mescolare tattica e mentalità in modo tale da favorire i suoi calciatori. L’obiettivo sarà ovviamente quello di tornare a competere ad alti livelli, ancor più dopo l’annata deludente. Infatti, lo stesso presidente De Laurentiis ha sottolineato che si tratta dell’apertura di un nuovo ciclo. L’approdo del condottiero salentino è un chiaro segnale per la Serie A. Negli ultimi minuti, non sono però mancate le critiche nei confronti della società e non solo.

Dillinger News attacca Conte: “Speriamo non arrivi in zona retrocessione”

Sono ore calde in casa Napoli dopo l’annuncio legato ad Antonio Conte. Quest’ultimo è ufficialmente il nuovo allenatore azzurro, il quale avrà il compito di risollevare il morale della squadra. Ciò nonostante, però, son già arrivate le primissime critiche nei confronti del tecnico e del club. Infatti, Dillinger News, media nato dall’idea di Fabrizio Corona, ha sottolineato le possibili difficoltà sulla strada del tecnico. Di seguito l’annuncio.

“Inizia l’era negativa del Napoli: Andonino firma con De Laurentiis. Speriamo che la squadra di Aurelio non arrivi in zona retrocessione”.

Il passaggio di Antonio Conte al Napoli rappresenta sicuramente un passo importante per il club azzurro. Quest’ultimo, dopo aver “lottato” con una stagione da incubo, proverà a ripartire dal tecnico italiano. Il condottiero è sempre un uomo molto discusso in Italia e non solo, ancor più a causa di alcune dichiarazioni rilasciate in passato. Infatti, si tratta di una personalità importante che avrà il compito di tornare a lottare su palcoscenici importanti assieme ad Aurelio De Laurentiis.

La nuova esperienza in Italia è iniziata da poche ore, ma nelle varie regioni la notizia è circolata molto veloce. Infatti, nonostante la corte dei top club europei, Antonio Conte ha deciso di ripartire dalla Serie A e in modo particolare proprio dal capoluogo campano: Napoli.