Clamoroso Napoli, De Laurentiis ha appena offerto 40 milioni: acquisto vicino!

Il calciomercato sta entrando nel vivo con il Napoli grande protagonista, il presidente De Laurentiis è pronto a regalare il primo acquisto ad Antonio Conte.

Grande entusiasmo intorno al Napoli, è bastato l’annuncio ufficiale di Antonio Conte come prossimo allenatore dei partenopei a trasformare la grande delusione per la stagione appena terminata, in enorme speranza per la prossima. I partenopei hanno scelto il miglior allenatore disponibile su piazza per rilanciare una squadra apparsa a pezzi negli ultimi mesi. E da questo punto di vista, Antonio Conte è il tecnico giusto sul quale puntare. A patto, però, che l’opera di rivoluzione del Napoli venga completata con un grande calciomercato.

Il presidente De Laurentiis, in tal senso, non vuole disattendere le aspettative del nuovo mister e si sta muovendo per accontentare la sua prima richiesta. Conte ha infatti posto come primo obiettivo di mercato Alessandro Buongiorno. L’intenzione è rifondare il reparto difensivo e per questo vuole puntare dritto sul centrale e capitano del Torino. Acquistarlo non sarà affatto semplice, anche perché Cairo ha fatto sapere di non volerlo cedere. La situazione, però, è in divenire e le cose potrebbero cambiare presto.

Calciomercato Napoli, offerti 40 milioni al Torino per avere Alessandro Buongiorno

In tal senso, arrivano importanti aggiornamenti forniti su X dal giornalista ed esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia. Infatti, stando a quanto riferito, il presidente De Laurentiis avrebbe avanzato un’offerta da ben 40 milioni di euro al Torino per acquistare subito Buongiorno. Il presidente Cairo ha invece fatto sapere di volerne almeno 50.

Parliamo di cifre altissime, ma che il Napoli può permettersi di spendere, anche in virtù del grosso attivo di bilancio fatto registrare dalla società di De Laurentiis nell’ultima stagione. Buongiorno rappresenta un’autentica priorità per Conte e per questo il club azzurro sta provando ad accontentarlo in tutti i modi. Non è esclusa, tra l’altro, l’inserimento di una contropartita tecnica nell’affare. Al Torino piacciono Simeone ma soprattutto Ostigard, già cercato lo scorso gennaio dai granata.

Su Buongiorno non c’è solo l’interesse del Napoli, seppur gli azzurri siano fin qui la squadra che ha mostrato maggior interesse e ha fatto i passi più concreti per l’acquisto. Il difensore piace anche all’Inter, che lo vorrebbe come erede di Acerbi, ma anche al Milan. Entrambi i club hanno però bisogno di tempo: i nerazzurri devono prima effettuare qualche cessione per avere i soldi necessari per presentare l’offerta al Torino, i rossoneri sono invece concentrati sull’ingaggio del nuovo allenatore e di una prima punta. In tal senso potrebbero essere agevolate dalle intenzioni di Cairo, che vorrebbe aspettare l’Europeo, sperando in prestazioni di alto livello di Buongiorno, in modo da innalzare ulteriormente il prezzo.