ULTIM’ORA – Conte Napoli, ci siamo: cosa sta succedendo in questi istanti a Roma

In casa Napoli sale l’attesa per l’annuncio ufficiale di Antonio Conte come nuovo tecnico. Arrivano importanti novità in vista dell’ufficialità.

Sono giorni caldissimi per il Napoli, visto che si è vicini alla definizione della scelta del nuovo allenatore. Nei giorni scorsi si è chiuso l’accordo con Antonio Conte, con la tifoseria che ora attende solamente l’annuncio ufficiale.

Nelle prossime ore si ipotizza che possa arrivare già l’annuncio, ma ciò dipenderà dalla volontà di Aurelio De Laurentiis. Nel frattempo arrivano novità importanti inerenti al prossimo tecnico del Napoli.

Conte-Napoli: cosa sta succedendo a Roma, le ultime

Sono istanti roventi per i tifosi del Napoli e non solo, visto che si attende con gran fermento l’annuncio di Antonio Conte come tecnico. La tifoseria partenopea si appresta dunque ad abbracciare il suo nuovo condottiere, che dovrebbe arrivare in città nei prossimi giorni. Intanto ci si avvicina sempre di più all’annuncio ufficiale del tecnico.

Come riporta Gianluca Di Marzio, Antonio Conte è arrivato a Roma in questi istanti. Il tecnico salentino cenerà con il presidente Aurelio De Lauretiis questa sera, per poi apporre la firma sul contratto nella giornata di domani. Si avvina dunque il momento della firma del contratto, con Antonio Conte che si legherà al Napoli fino al 2027. A confermare l’approdo di Conte a Roma è stato Fabrizio Romano. Il noto giornalista ha pubblicato una foto in cui è ritratto il tecnico salentino insieme al Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna. I due sono stati immortali in aeroporto, in attesa di prendere il volo che li avrebbe portati a Roma. Fioccano conferme sullo sbarco di Conte a Roma, con il tecnico che domani firmerà il contratto che lo legherà al Napoli.

Dopo le prime immagini con il DS Manna, si attendono le prime immagini del tecnico salentino insieme al presidente Aurelio De Laurentiis, che potrebbero arrivare in serata. Partito dunque il countdown in casa Napoli, con i tifosi che presto potranno abbracciare il loro nuovo allenatore.