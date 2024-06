Mercato Napoli, Lukaku e non solo: Manna si è già mosso per un altro bomber

Il nuovo Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna, sarebbe sulle tracce del post Osimhen. Oltre a Lukaku, il dirigente si sarebbe mosso per un altro attaccante.

La sessione estiva di calciomercato sarà piuttosto rovente per il Napoli, che dovrà compiere numerose operazioni in uscita ed in entrata. Sulla lista dei partenti ci sono svariati azzurri, tra cui ovviamente anche Victor Osimhen.

Giovanni Manna ha già individuato diversi profili che potrebbero subentrare al posto del bomber nigeriano. Oltre all’attaccante belga, Romelu Lukaku, sul taccuino del DS azzurro ci sarebbe un altro centravanti, il cui nome è già stato chiacchierato nelle scorse settimane.

Mercato Napoli, Manna si muove per un attaccante per il post Osimhen

Il mercato estivo sarà fondamentale per il Napoli, che non dovrà compiere gli errori commessi nelle scorse due sessioni. Il nuovo Direttore Sportivo, Giovanni Manna, è già al lavoro su diversi fronti. Il tema principale in casa Napoli riguarda la cessione di Victor Osimhen, che è in attesa di scoprire quale sarà il suo prossimo club. Essendo a conoscenza della volontà dell’attaccante nigeriano, Manna ha già sondato vari profili.

Il preferito di Antonio Conte sarebbe Romelu Lukaku, ma il dirigente azzurro sarebbe al lavoro su un altro profilo. Come riportato da Matteo Moretto, Manna avrebbe già avviato i contatti con il Girona per chiedere informazioni su Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino intriga e non poco il dirigente del Napoli, che lo vorrebbe tesserare come post Osimhen. Attualmente Manna ha incassato solamente delle informazioni dal club spagnolo, e dunque non avviando una vera e propria trattativa. Difatti il DS azzurro sarebbe in attesa di scoprire il parare di Antonio Conte sulla pista che porterebbe a Dovbyk.

L’attaccante del Girona si è ben contraddistinto nel corso di questa stagione con la maglia del club spagnolo, attirando su di sé l’interesse di molti club. Attualmente in pole ci sarebbe proprio il Napoli, che sarebbe pronto ad affondare il colpo da un momento all’altro. In casa Napoli si vuole agire con parsimonia e senza effettuare dei colpi di testa, che si potrebbero pagare caro durante l’arco della stagione. L’obiettivo principale di Manna è quello di trovare al più presto una nuova sistemazione per Victor Osimhen, in modo da concentrare l’attenzione sul suo sostituto. Antonio Conte starebbe premendo per portare anche al Napoli l’attaccante del Chelsea, Romelu Lukaku, ma Manna potrebbe porre all’attenzione anche altri profili. Da qui, l’idea Artem Dovbyk, che potrebbe spuntarla nella corsa al post Osimhen. Nel corso delle prossime riunioni si parlerà anche di questa ipotesi, con Manna che scoprirà come muoversi sul fronte attaccante.