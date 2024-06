Mbappé al Real Madrid grazie a Diego Armando Maradona: tutto vero

Ufficiale l’acquisto di Kylian Mbappé da parte del Real Madrid, spunta un incredibile retroscena riguardante Diego Armando Maradona.

Il calciomercato sta entrando pian piano nel vivo, con tutti i club che lavorano per rinforzare le rispettive rose. In giornata è arrivata anche una notizia particolarmente importante, ovvero l’acquisto da parte del Real Madrid di Kylian Mbappé. Il fenomeno francese – dopo essersi svincolato dal PSG – ha firmato un contratto fino al 2029 con i Blancos, freschi campioni d’Europa. Fin qui nulla di nuovo, la notizia era nell’aria da mesi e oggi è soltanto stata ufficializzata.

Diego Armando Maradona aveva profetizzato e consigliato l’acquisto di Mbappé al Real Madrid già nel 2017

Ciò che fa davvero scalpore è un video che sta girando sui social, risalente addirittura al 2017 con protagonista Diego Armando Maradona. Il compianto Pibe de Oro, scomparso nel novembre del 2020, aveva praticamente profetizzato l’ascesa di Mbappé tra i grandi del calcio. E non solo – come si può vedere in un video di un’intervista rilasciato a Diario AS nel 2017 -, Maradona aveva in pratica consigliato l’acquisto del francese al presidente del Real Madrid, Florentino Perez.

“Mbappé per me è la rivelazione. È colui che può superare molti. Glielo dissi già a Florentino: ingaggia Mbappé, quando ci vedemmo in Fifa. Mi disse “Eh, non so, ho già Cristiano (Ronaldo, ndr)”. Ingaggia! Gli dissi, che ti importa? Bale?? Che lo vendano, che lo regalino! Ok, regalare no, a nessuno, e tantomeno Florentino lo regala!”.

Maradona aveva consigliato Mbappé al posto di Bale, mossa che Perez non se la sentì di effettuare. Salvo poi ricredersi e acquistare l’asso francese, 7 anni dopo.

Ecco il video di Maradona su Mbappé