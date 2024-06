Gaetano valutato in ritiro da Conte: un club di Serie A già pronto per l’acquisto! (ESCLUSIVA)

Gianluca Gaetano sarà tra i calciatori che torneranno dal Napoli dal prestito, un club di Serie A è molto interessato al suo acquisto.

Stagione completamente fallimentare, quella del Napoli appena terminata. Il club campione d’Italia uscente ha terminato il campionato addirittura al decimo posto in classifica, risultato peggiore nella storia della Serie A per una formazione campione uscente. Una delusione tremenda per lo stesso presidente De Laurentiis, che per questo ha deciso di affidarsi al meglio su piazza per rilanciare le ambizioni del suo Napoli: Antonio Conte.

Il tecnico salentino dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni come nuovo allenatore della squadra azzurra. Notizia che sta già generando enorme entusiasmo tra i tifosi, vogliosi di tornare a lottare per traguardi importanti e per competere nelle zone di alta classifica in campionato. Conte, insieme al nuovo direttore dell’area sportiva, Giovanni Manna, sta già lavorando alla squadra da allestire nella prossima stagione sportiva. Il primo passo da fare, però, sarà valutare chi in rosa già c’è, compresi i calciatori che torneranno dai vari prestiti.

Mercato Napoli, il Parma tra i club interessati a Gianluca Gaetano

A tal proposito, arrivano informazioni su un giocatore che nella seconda parte della scorsa annata si è distinto per quanto bene ha fatto. Parliamo di Gianluca Gaetano, talento classe 2000 cresciuto nel settore giovanile del Napoli. Secondo quanto raccolto in esclusiva dal giornalista Pasquale Giacometti per SpazioNapoli, un club di Serie A si è già fatto avanti per il possibile acquisto del centrocampista: si tratta del Parma.

I ducali sono neopromossi e stanno allestendo la squadra per la prossima stagione. Il tecnico Fabio Pecchia stima tantissimo Gianluca Gaetano, avendolo allenatore ai tempi della Cremonese, e lo avrebbe inserito in una lista di possibili acquisti in vista della prossima stagione. Ovviamente il centrocampista sarà prima valutato da Antonio Conte nel corso dei ritiri precampionato di Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro. A spiegare quale fosse la situazione relativa di Gaetano era stato qualche giorno fa anche il suo procuratore, Mario Giuffredi:

Cosa farà Gaetano? Questo è un tema da affrontare, stavamo aspettando che arrivasse il nuovo allenatore. Quando arriverà sentiremo quello che è il suo pensiero. Gaetano penso che anche lui sia arrivato ad un bivio, nel senso che il Napoli o ci crede e ci punta oppure dovrà essere ceduto.

Insomma, per Gianluca Gaetano questa sarà la stagione della verità: continuerà la carriera da protagonista nel Napoli, oppure sarà ceduto, anche in maniera definitiva? Entro poche settimane il suo futuro sarà definito.

