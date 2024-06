Lascia l’Atletico Madrid a zero: stipendio da top, occasione per il Napoli?

Il calciomercato del Napoli inizia a prendere forma, in Europa ci potrebbe essere una nuova occasione in tal senso.

In attesa dell’annuncio di Antonio Conte, il calciomercato del Napoli inizia a prendere forma. Secondo i principali addetti ai lavori, l’ex mister di Juventus ed Inter, sarebbe già pienamente operativo nel suo nuovo incarico, avendo ideato le linee guida al pari del direttore sportivo Manna, con cui starebbe lavorando in simbiosi.

Ci sarebbero già alcuni azzurri definiti da Conte come inamovibili, in tal senso l’allenatore salentino avrebbe “chiuso” il caso Di Lorenzo, informando la società di ritenere lui e Kvaratskhelia, oggetto dei desideri del Paris Saint Germain, come elementi imprescindibili per il nuovo corso partenopeo.

Napoli, occasione a parametro zero dalla Liga? Le ultime news di calciomercato

Ci saranno comunque varie cessioni ed annessi arrivi sotto l’ombra del Vesuvio, nomi noti, che ormai riempiono le pagini dei quotidiani e portali sportivi da settimane, ma forse, qualche infatuazione potrebbe riguardare anche obiettivi a sorpresa. In tal senso, un’idea potrebbe arrivare dalla Liga spagnola, nello specifico da Madrid.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, massimo esperto di calciomercato mondiale, Memphis Depay lascerà a parametro zero l’Atletico Madrid. Il calciatore olandese, giustiziere dell’Inter in Champions League, è ad oggi impegnato con l’Olanda, con cui affronterà l’europeo che si svolgerà a breve. A quanto pare, però, la sua avventura nei club non proseguirà a Madrid, il polivalente bomber sarebbe in attesa di proposte che non mancheranno visto il suo status di svincolato. Di seguito, il tweet di Romano:

🚨✅ Official, exclusive story confirmed. Memphis Depay leaves Atlético Madrid as free agent. https://t.co/HSyizJ2SpS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024

Un’idea, che potrebbe diventare concreta anche in casa Napoli. Attualmente non c’è nessuna trattativa tra il club di Aurelio De Laurentiis e Depay, nonostante ciò, la necessità di sostituire forse ben due bomber, con Osimhen e Simeone al passo d’addio, potrebbe spingere il Napoli a fare un tentativo.

Secondo quanto riportato da Calcio & Finanza, il calciatore olandese ha percepito nell’ultimo anno in Spagna un ingaggio da 4,2 milioni netti. Un ingaggio non impossibile da pareggiare per il Napoli, che potrebbe però provare ad accordarsi anche per una cifra inferiore sfruttando il fattore Conte. Depay non sarebbe nuovo a scelte del genere, già una volta nel corso della sua carriera l’olandese ha rinunciato a diversi milioni, passando dal Manchester United al Lione.