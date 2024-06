Italia e Spalletti in ansia per l’Europeo: infortunio pesante per Scalvini?

Brutto infortunio per il centrale nerazzurro Scalvini: il difensore ha abbandonato anzitempo il rettangolo verde in lacrime.

Brutte notizie per l’Italia di Luciano Spalletti. L’ex allenatore del Napoli, attuale commissario tecnico dei quattro volte campioni del mondo, potrebbe essere costretto a rinunciare ad un altro centrale difensivo dopo il forfait obbligato di Acerbi.

Scalvini, serio rischio Europeo? Le ultime sull’infortunio del centrale dell’Atalanta

Nel corso dell’ultimo match di Serie A, il recupero tra Atalanta e Fiorentina, Giorgio Scalvini ha subito un infortunio che secondo le prime sensazioni appare grave. Il centrale dell’Atalanta è uscito anzitempo dal terreno di gioco tenendosi il ginocchio in lacrime, insomma, immagini che non lasciano certamente ben sperare l’ambiente.

Nei prossimi giorni, il calciatore, fresco vincitore dell’Europa League, si sottoporrà ad esami strumentali che faranno maggiore chiarezza sul suo status fisico. Non resta quindi che attendere per Luciano Spalletti, che sicuramente starà incrociando le dita per non far fronte al secondo forfait nel settore difensivo nel giro di pochi giorni.

Il classe 2003, la scorsa estate è stato accostato con forza al Napoli, un nome, che con l’arrivo di Conte, fautore della difesa a 3, è stato riproposto dagli addetti ai lavori anche nelle ultime settimane. Logico pensare che un infortunio serio possa cambiare i piani in tal senso.