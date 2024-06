Rinnovo Kvara, spunta l’offerta del Napoli: la richiesta dell’agente

Nuovi interessanti sviluppi sulla vicenda rinnovo che coinvolge l’esterno georgiano, la risposta del procuratore alla proposta di ADL.

Il calciomercato del Napoli è pronto a entrare nel vivo nei prossimi giorni, in seguito all’annuncio ufficiale di Antonio Conte sarà il momento di fiondarsi sul lavoro di rifondazione della rosa. Saranno numerosi i calciatori che troveranno fortuna altrove in seguito alla disastrosa stagione, i tifosi attendono nuovi sviluppi. Tra i possibili partenti figura a malincuore Khvicha Kvaratskhelia, l’attaccante georgiano ha catturato l’interesse del Paris Saint Germain che avrebbe trovato un accordo con il giocatore. Dopo la bomba sganciata dalla stampa francese nella tarda serata di ieri, l’allarme sembra essere rientrato e gli azzurri stanno lavorando al rinnovo del numero 77. Stando a quanto viene nuovamente riferito dalla Francia, ADL avrebbe messo sul tavolo la prima proposta a Kvara: svelata la risposta dell’agente.

Napoli, distanza con l’agente di Kvara: i dettagli

Khvicha Kvaratskhelia è uno dei punti fermi di Antonio Conte, in seguito all’offerta minacciosa del PSG gli azzurri spingono per il rinnovo. Secondo quanto comunicato da FootMercato, la dirigenza partenopea avrebbe proposto il rinnovo a cifre decisamente superiori rispetto alle attuali: l’offerta è di, infatti, ben 5 milioni di euro netti l’anno con annessa clausola rescissoria di 160 milioni di euro con immediata validità. Tuttavia, Mamuka Jugeli – entourage del giocatore – chiede un milione in più a De Laurentiis e abbassamento della clausola a 13o milioni. C’è una piccola distanza, dunque, ma non manca la fiducia di arrivare alla fumata bianca tra le parti. Le prossime ore saranno decisive, Antonio Conte è già sceso in campo ed è pronto a ribadire a Kvara la stima nei suoi confronti, in caso di necessità.

Il popolo di fede napoletana ripone le proprie speranze nel patron azzurro, i tifosi non intendono separarsi dal fuoriclasse georgiano che è immediatamente entrato nel cuore della piazza. Inoltre, perdere sia Kvara che Osimhen nella stessa finestra di mercato sarebbe un duro colpo per la squadra, oltre che per la rappresentanza azzurra. D’altra parte, l’apprezzamento del 2001 nei confronti della città – annunciato dal procuratore nelle ultime interviste – lascia dormire sonni tranquilli. Il giocatore intende rialzarsi e aiutare la squadra dopo la nefasta annata e soprattutto provare a raggiungere il punto più alto della propria carriera sotto la guida di Antonio Conte. L’allenatore leccese potrebbe essere fondamentale per la crescita di Kvaratskhelia, come nel caso.