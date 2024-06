Non solo Di Lorenzo, Juventus su un altro giocatore del Napoli: idea di scambio con Chiesa!

La Juventus vuole un altro calciatore azzurro: Giuntoli è pronto ad intavolare la trattativa in cui figura anche Federico Chiesa.

Il calciomercato sta entrando nel vivo e le prime suggestioni si fanno avanti. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, ha palesato il suo interesse nei confronti di un altro calciatore azzurro. Nei giorni scorsi, infatti, la dirigenza bianconera ha manifestato il proprio piacere nell’accogliere Di Lorenzo a Torino.

L’ex Empoli è in uscita dal Napoli, nonostante la società abbia diffuso una nota nella serata di ieri in cui ha affermato che il calciatore non si troverebbe nel novero dei possibili cedibili. La Juventus monitora la situazione e nel frattempo si sta muovendo per accaparrarsi un nuovo attaccante per il prossimo anno, da affiancare a Dusan Vlahovic.

Con Kean in uscita, la Juventus vorrebbe puntare su un nuovo attaccante e nelle ultime ore, secondo quanto riportato da “Tuttosport”, il nome di Giacomo Raspadori potrebbe accontentare club e tifoseria. Il numero 81 del Napoli viene da una stagione altalenante e soltanto all’Europeo avrà la sua occasione per risollevare un anno molto difficile. Quando vede bianconero l’ex Sassuolo si accende sempre: decisivo nello 0-1 allo scadere dell’aprile 2023 che diede il via alla festa Scudetto e nel recente 2-1 di campionato in cui è riuscito ad arrivare per primo sulla respinta di Szczęsny dopo aver parato il rigore ad Osimhen.

Raspadori in orbita Juve, ipotesi scambio con Chiesa

Giacomo Raspadori da quando veste azzurro ha disputato stagioni caratterizzate da alti e bassi: la prima in cui è riuscito a salire in cattedra a seguito dell’infortunio di Osimhen inizialmente per poi spegnersi a fine stagione anche per via di diversi problemi fisici, la seconda in cui soltanto nelle giornate di esordio è riuscito a timbrare il tabellino per poi cadere nella trappola della discontinuità.

La sua valutazione di mercato è di 28 milioni di euro e potrebbe essere la chiave per condurre Federico Chiesa sotto l’ombra del Vesuvio. Nei piani dell’entourage dell’esterno ex Viola c’è l’incontro con Giuntoli per discutere il rinnovo con la Juventus, ma nel frattempo Manna può portare avanti i contatti per un giocatore che a Conte piace moltissimo.

Nell’idea dell’ex allenatore dell’Inter ci sarebbe proprio Chiesa che nel suo eventuale 4-2-4 sarebbe l’esterno perfetto. La sua valutazione di mercato si aggira attorno ai 40 milioni ed un eventuale scambio, con annesso conguaglio economico, potrebbe giovare ad entrambe le squadre.