Mercato Napoli, occhi arabi su un titolare azzurro: spunta la valutazione del Napoli

Diversi calciatori del Napoli sono in attesa di scoprire quale sarà il loro futuro. Intanto diversi club arabi avrebbero messo gli occhi su un azzurro, con il Napoli che ha reso nota la sua valutazione.

Dopo una stagione così disastrosa per il Napoli, c’è l’attesa di scoprire quali saranno gli azzurri che saluteranno il club nel corso del mercato estivo. Per alcuni azzurri il futuro è già ben scritto, mentre su altri saranno fatte delle valutazioni dal DS Manna insieme al nuovo allenatore, che sarà Antonio Conte.

In bilico c’è la posizione di diversi azzurri che in questa stagione hanno avuto un crollo vertiginoso. Intanto spunta l’interesse di molti club arabi proprio per un azzurro, con il Napoli che ha fatto sapere quale sia la cifra per cederlo.

Mercato Napoli, diversi club interessati ad un azzurro: la situazione

In questa stagione il Napoli ha deluso ogni singola aspettativa, soprattutto dopo che si arrivava dalla conquista così netta dello scudetto. Invece la squadra ha subito un’involuzione clamorosa, con diversi protagonisti dello scudetto che hanno avuto un rendimento horror. La loro posizione attualmente è in bilico, e nelle prossime settimane saranno sciolte le riserve circa il loro futuro.

Tra questi c’è Frank Anguissa, che dopo una stagione spaventosa sotto la guida di Luciano Spalletti, ha avuto un calo clamoroso in quella appena conclusa. Il futuro del centrocampista senegalese potrebbe essere lontano da Napoli. Come riportato da Footmercato, diversi club della Saudi Pro League sarebbero interessati ad Anguissa, tra cui anche l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Il senegalese è legato al Napoli ancora per due stagioni, e nel suo contratto è presente anche una clausola da 45 milioni valida solo per l’estero. Il Napoli vorrebbe dunque incassare la cifra della clausola rescissoria per lasciar partire Anguissa, ma dopo una stagione come quella attuale, difficilmente un club deciderà di versarla.

Il Direttore Sportivo Giovanni Manna intanto incassa l’interesse dei club arabi per Anguissa, ed attende un’offerta ufficiale già nelle prossime settimane. Il ciclo di Frank Anguissa a Napoli sembra essere terminato, ma tutto dipenderà dalla volontà di Antonio Conte. Se il tecnico salentino deciderà di puntare ancora sul centrocampista senegalese, il Napoli non ascolterà eventuali proposte, a meno che non siano cifre da capogiro. A meno di clamorosi colpi di scena, per il senegalese si dovrebbe optare proprio per l’addio. Nelle prossime settimane qualche club arabo potrebbe bussare alla porta del Napoli, e presentare una prima offerta ufficiale per acquistare Anguissa. A quel punto spetterà a Giovanni Manna decidere se lasciar partire il senegalese, o confermarlo ancora per una stagione nell’organico del Napoli.