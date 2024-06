Futuro Osimhen, annuncio da Fabrizio Romano: novità sulla prossima squadra

Il futuro di Victor Osimhen dovrebbe essere sempre più lontano da Napoli. Fabrizio Romano annuncia delle novità sulla prossima squadra del centravanti nigeriano.

La sessione estiva di calciomercato dovrebbe essere piuttosto rovente per il Napoli. Il nuovo Direttore Sportivo Giovanni Manna sarà impegnato su diverse operazioni, tra cui diverse in uscita prima di poter operare in entrata.

Tra gli azzurri con il piede in partenza ci sarà Victor Osimhen, che è pronto al salto in un top club mondiale. Intanto arriva l’annuncio di Fabrizio Romano sulla prossima squadra dell’attaccante del Napoli.

Novità importanti circa il futuro di Osimhen: arriva l’annuncio di Romano sul prossimo club

La situazione di diversi giocatori del Napoli è in bilico dopo questa stagione complicata, visto che il rendimento è stato decisamente inferiore rispetto all’annata dello scudetto. Anche Victor Osimhen non ha vissuto una stagione facile, con diversi problemi avuti anche sul lato extracampo. A dicembre poi è arrivato il rinnovo di contratto con il Napoli, in modo da evitare l’avvicinamento alla scadenza del contratto. Nel corso della sessione estiva di mercato, Osimhen dovrebbe salutare il Napoli per approdare in un top club mondiale.

Ad esporsi sul futuro di Victor Osimhen è Fabrizio Romano. Il noto giornalista ha annunciato come Victor Osimhen non sia nella lista degli obiettivi del Chelsea. Inoltre non è mai stata presa in considerazione l’ipotesi di uno scambio con il Napoli tra Osimhen e Lukaku. Difatti i Blues sono interessati a lasciar partite l’attaccante belga a titolo definitivo, incassando una cifra vicino ai 38 milioni di sterline. Per quanto riguarda il futuro di Victor Osimhen, ad oggi il Chelsea sarebbe defilato, ma nel corso delle prossime settimane potrebbe farsi nuovamente sotto per l’attaccante nigeriano.

Attualmente dunque il futuro di Victor Osimhen resta incerto, visto che i top club mondiali non si sono ancora presentati con un’offerta importante alle porte del Napoli. Intanto Giovanni Manna sta portando avanti i discorsi con diversi attaccanti, in modo da farsi trovare pronto in caso di cessione di Osimhen. L’attaccante nigeriano è in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro, e nelle prossime settimane si potrebbero intensificare i dialoghi con qualche top club. Ad oggi però non c’è stata ancora nessuna mossa da parte dei club a cui è stato accostato il nigeriano, che sono impegnati su altri fronti. Intanto Manna attende l’arrivo di proposte ufficiali per la cessione di Osimhen, in modo da poter chiudere il colpo per il suo eventuale successore.