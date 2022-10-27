Spazio Napoli

News
Beukema non ha dubbi: non solo l’espulsione, un altro episodio ha condannato il Napoli
La risposta di Beukema: c’è un altro episodio che poteva cambiate Manchester City-Napoli. Il Napoli perde contro il Manchester City in una gara che è senza dubbio stata influenzata dall’espulsione di Giovanni Di Lorenzo. Il club azzurro ha giocato una …Leggi
19 Set 2025 – 00:20
“Le mie squadre non sono come il Napoli”, Guardiola a sorpresa: il commento su Conte
19 Set 2025 – 00:06
Caos prima di Manchester City – Napoli: coinvolti i tifosi del Napoli
18 Set 2025 – 23:39
Milinkovic-Savic controcorrente: “Abbiamo mandato un segnale, vi spiego”
18 Set 2025 – 23:00
Donnarumma preso di mira da alcuni tifosi del Napoli: episodio controverso all’Etihad
18 Set 2025 – 21:49
Manchester City – Napoli, De Bruyne sostituito dopo 26′: la reazione del belga stupisce tutti
18 Set 2025 – 21:20
De Bruyne omaggiato dai tifosi del Manchester City: quanta emozione (FOTO)
18 Set 2025 – 21:11
De Laurentiis e Ghoulam, il siparietto in diretta commuove i tifosi: dedica stupenda
18 Set 2025 – 21:00
Manchester City – Napoli 2-0 (55′ Haaland, 65′ Doku): sconfitta all’esordio, azzurri in dieci per quasi tutto il match
Altre Notizie
La squadra di spazionapoli
