Spazio Napoli

Conte in conferenza: “Possiamo arrivare fra le prime otto”, poi la risposta seccata sul cambio di Politano

Felice Leopoldo Luongo

18 Set 2025 - 23:35

18 Set 2025 - 23:28

Conte soddisfatto: “Poteva andare peggio”, poi individua l’errore del Napoli

18 Set 2025 - 23:16

Hojlund svela: la reazione di De Bruyne alla sostituzione

Beukema in mixed zone

Beukema non ha dubbi: non solo l’espulsione, un altro episodio ha condannato il Napoli

La risposta di Beukema: c’è un altro episodio che poteva cambiate Manchester City-Napoli. Il Napoli perde contro il Manchester City in una gara che è senza dubbio stata influenzata dall’espulsione di Giovanni Di Lorenzo. Il club azzurro ha giocato una …

Le parole di Guardiola su Conte

19 Set 2025 – 00:20

“Le mie squadre non sono come il Napoli”, Guardiola a sorpresa: il commento su Conte

Champions, arresti prima della partita

19 Set 2025 – 00:06

Caos prima di Manchester City – Napoli: coinvolti i tifosi del Napoli

Milinkovic Savic a Sky Sport

18 Set 2025 – 23:39

Milinkovic-Savic controcorrente: “Abbiamo mandato un segnale, vi spiego”

Donnarumma preso di mira dai tifosi azzurri: la situazione

18 Set 2025 – 23:00

Donnarumma preso di mira da alcuni tifosi del Napoli: episodio controverso all’Etihad

Sostituzione De Bruyne, la reazione del belga

18 Set 2025 – 21:49

Manchester City – Napoli, De Bruyne sostituito dopo 26′: la reazione del belga stupisce tutti

18 Set 2025 – 21:20

De Bruyne omaggiato dai tifosi del Manchester City: quanta emozione (FOTO)

Siparietto De Laurentiis-Ghoulam a Sky Sport

18 Set 2025 – 21:11

De Laurentiis e Ghoulam, il siparietto in diretta commuove i tifosi: dedica stupenda

Manchester City-Napoli live

18 Set 2025 – 21:00

Manchester City – Napoli 2-0 (55′ Haaland, 65′ Doku): sconfitta all’esordio, azzurri in dieci per quasi tutto il match

De Laurentiis a Sky Sport

18 Set 2025 – 20:56

De Laurentiis show: “Champions lunga, andiamoci cauti”, poi la dedica a Conte e la stoccata a Kvaratskhelia

