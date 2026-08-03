Lang e il Napoli, cambia tutto: spunta una nuova soluzione per il suo futuro

Noa Lang torna nel mirino dell’Ajax. Secondo De Telegraaf, il club di Amsterdam valuta seriamente l’olandese come sostituto di Mika Godts, destinato al Paris Saint-Germain.

Lang e l’Ajax: il ritorno possibile dopo Godts

L’addio di Godts al PSG apre scenari inediti per il mercato dell’Ajax. Il direttore tecnico Jordi Cruijff disporrà di risorse significative per rinforzare la rosa in quattro o cinque posizioni. La lista include due difensori, un centrocampista difensivo e due attaccanti. Lang rappresenta una soluzione concreta per l’attacco, proprio nel ruolo lasciato libero dal belga.

De Telegraaf sottolinea che l’olandese può effettivamente lasciare il Napoli. La sua storia con il club di Amsterdam, dove ha già militato, non è un dettaglio ignorato dalla dirigenza olandese. Tuttavia, il quotidiano avanza una condizione esplicita: Lang dovrà accettare di mettersi al servizio del progetto tattico dell’Ajax, abbandonando certe pretese. Se questo non accadrà, il club abbandonerà la pista.

Noa Lang al Napoli: l’alternativa olandese

La situazione di Lang in azzurro rimane aperta. Il calciomercato estivo 2026 continua a offrire opportunità inaspettate per l’esterno offensivo. L’Ajax ha già completato colpi importanti: Julian Brandt, Marc-André ter Stegen, Daley Blind, Caio Henrique, Marcos Leonardo e Tolu Arokodare. Noa Lang potrebbe essere il tassello finale di questa campagna acquisti straordinaria.

Cruijff non ha concluso il suo lavoro. Se i ricavi dalla cessione di Godts confluiranno nelle casse del club, l’Ajax avrà la capacità economica di finanziare tutti gli arrivi previsti mantenendo i costi salariali entro limiti ragionevoli. L’eccentricità di Lang, nota anche nel passato ad Amsterdam, sarà messa alla prova da una dirigenza che pretende professionalità e dedizione al collettivo. Le prossime settimane diranno se il nazionale olandese accetterà le condizioni poste dal club di Amsterdam o se rimarrà in Serie A per ricominciare il suo percorso con gli azzurri dopo il prestito di gennaio al Galatasaray.