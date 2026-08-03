Mercato Napoli, ecco il colpo per Allegri: arriva grazie all’addio di Gutierrez

Costantino Favasuli arriva al Napoli per circa 7 milioni di euro: il terzino destro del Catanzaro può essere il primo colpo della stagione 2026-27 sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Favasuli al Napoli: l’affare da 7 milioni

Come rivela il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Manna ha blindato l’esterno difensivo dopo una stagione eccellente in Serie B con il Catanzaro. La cifra totale si aggira attorno ai 7 milioni, ma il 50% sulla futura rivendita rimane nelle mani della Fiorentina, che mantiene così una percentuale sull’operazione. Il jolly difensivo ha concluso il suo percorso in Calabria e adesso è pronto per il salto in una piazza di Serie A.

La cessione di Gutierrez ha accelerato i tempi di chiusura. Con i parametri economici liberati dalla partenza del difensore, il Napoli ha trovato lo spazio necessario per completare l’operazione senza ulteriori ostacoli burocratici. Favasuli, 22 anni, rappresenta una scelta orientata al futuro: giovane, duttile sulla fascia destra e già provato nel campionato cadetto durante una stagione che lo ha visto protagonista assoluto nelle fasi decisive della cavalcata del Catanzaro.

Favasuli durante l’intervista post-partita con la maglia della Nazionale italiana

Allegri e il primo rinforzo: il terzino destro della stagione 2026-27

Quale ruolo ricoprirà nella rosa del Napoli? Favasuli arriva per competere sulla fascia destra come vice Di Lorenzo, ma la sua duttilità può fornire ulteriori opzioni tattiche per Allegri. Il giovane terzino si inserisce in un progetto che punta su rinforzi mirati e giocatori con margini di crescita ancora ampi.

L’operazione chiude una fase di incertezza: il Catanzaro aveva sperato di trattenere il suo migliore esterno, ma la realtà del mercato ha prevalso. Allegri avrà a disposizione un laterale difensivo che conosce il campionato italiano e che ha già dimostrato personalità in situazioni di pressione. Nei prossimi giorni il calciomercato Napoli potrebbe registrare altri colpi, ma Favasuli rimane il primo tassello confermato della stagione 2026-27.